"Hay que picar piedra para llegar bien posicionados a abril"

Cómo ha sentado la derrota ante el Tenerife

"Dolidos, muy dolidos. No estuvimos a la altura. Fue un desliz importante. Pero también somos conscients de que tenemos el sábado un partido muy importante. Enfocados en el partido porque vamos a tener que estar muy bien para hacerles frente. Es fútbol, es una pelea entre dos equipos y el Tenerife fue superior".

Cómo se encuentran Brugman y Matheus

"Brugman no está descartado. Le estamos llevando de manera gradual, poco a poco. No es una lesión grave pero le está impidiendo estar al 100%. Hasta el final no sabremos si podremos contar con él. Matheus tiene una lesión incómoda. Cuando apoyas el pie o te pilla rígido te puede crear alguna molestia. Está mejor, pero no está para este fin de semana".

¿Y Tomeu Nadal?

"Ha tenido algún problema físico y no está pudiendo entrenar. Esperemos que se encuentre en condiciones para el fin de semana".

Cómo llegan Oviedo y Almería al partido

"Nunca es buen momento para perder como perdimos en Tenerife ni para tener una racha como la que está teniendo el Almería. Nos tenemos que centrar en lo nuestro. Son una plantilla con todas las ambiciones, tabién por presupuesto. Es cierto que llevan un mes en los que no están teniendo buenos resultados pero si ves los partidos mantienen el ritmo, las ocasiones, el juego... Nosotros sabemos que este mes era muy difícil pero también estamos muy motivados porque sabemos que en casa estamos mejor, estamos haciendo buenos partidos. Esperemos hacer otro gran partido el sábado".

Qué le pide a la afición de cara al partido ante el Almería

"A la afición no le pido nada. Los que van están animando. El día del derbi vinieron 20.000 y había ambientazo, pero el otro día contra el Eibar que no hubo tanta gente la química también se contagia de unos a otros. Están esperando a que nosotros les demos cosas para seguirnos. Que el equipo va, que cuando tenemos que defender defendemos porque el Almería nos someterá mucho con jugadores ofensivos, con jugadores delante del balón. Nos tocará achicar agua y ahí seguro que nos empujarán y nos darán muchos ánimos".

¿Es una final?

"No es una final. Estamos en enero. Todos los partidos son importantes para no descolgarnos o para plantear objetivos más ilusionantes. Vivir cada partido como si fuese el último. Va a quedar muchísimo. Hay que ser frío, vivir cada partido como si fuese el último, que no es fácil. Este partido ya no vuelve. No es fácil con ese 100%, con esa excitación especial. Somos un equipo que lo repetimos habitualmente, aunque no sea el caso de la semana pasada. Quedan objetivos que cumplir a nivel individual, colectivo, de club... Ahora vemos equipos que son buenísimos como el Almería con una racha de cuatro partidos que no ganan. Seguirán peleando por sus objetivos como nosotros por los nuestros".

¿Cambia el planteamiento si juega Sadiq?

"Sabemos que Sadiq es diferencial. Sin él tienen mucha calidad individual también. Yo destacaría de ellos no sólo la calidad sino el aspecto defensivo. Están muy bien trabajados. Dentro de lo que es un equipo con grandes aspiraciones, tienen una gran línea de trabajo y estructura. Sadiq es diferencial porque en partidos que parece que no pasa nada los resuelve. Es capaz de salir a la contra, de soportarte, de generar superioridades... Si no juega, jugará Villar que también es peligroso. Cualquier jugador sería titular en el resto de equipos de Segunda".

¿Temes salidas de jugadores?

"Estamos tranquilos. Vemos a todos los jugadores bien y motivados. Están mejorando y en ese sentido no tenemos noticias de ningún jugador".

¿Esperas fichajes?

"No lo sé. Tenemos las puertas abiertas. Atrás estamos más justos de efectivos. A partir de ahí, ya se verá. ¿Urgente el central? Sí, andamos justos ahí. Javi Moreno está teniendo problemas de pubis, que nos puede ayudar ahí".

El futuro

"Pase lo que pase el sábado, los objetivos serán un pelín más complicados si no sacamos el partido y un pelín más alcanzables si lo sacamos. Va a estar todo por hacer porque los objetivos claros, hasta abril no se van a marcar. Hay que picar piedra hasta abril para estar bien posicionado".