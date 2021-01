PULSA AQUÍ PARA ESCUCHAR EL ANÁLISIS DE HERI FRADE.

“Si al Oviedo le faltó ambicion ayer, ¿qué le faltó entonces al Logroñes, que en su casa estuvo atrás toda la segunda parte?”, se pregunta Heri Frade en Deportes COPE Asturias.

“El Oviedo tiene lo que tiene. Hay lo que hay. Con eso hay que pelear y garantizar, primero, la presencia en la categoría. Si no puedes ganar, tienes que empatar. Y eso lo comprenden mejor los profesionales que los aficionados. Es un empate fuera de casa, que nunca puede ser un mal resultado”, analizar el presentador de Tiempo de Juego".

“Se intentó y no se consiguió. Queda una vuelta entera. Si el Oviedo deja la portería a cero, ganará muchos partidos. Que no se nos olvide lo que tiene Ziganda. Ayer reaparecieron Tejera y Borja. Falta aún Edgar. Son tres jugadores fundamentales. Borja, Tejera y Edgar son al Oviedo lo que pueden ser para el Barcelona De Jong, Busquets y, no quisiera decir Messi, pero a lo mejor tengo que decirlo”, argumenta Heri Frade.