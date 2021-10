"Hay que estar en Asturias para saber lo que es esto"

Cómo llega el equipo y cómo están Sangalli y Cornud

"El equipo está bien en líneas generales. Marco ya pudo entrenar ayer con todos y hacer todas las tareas. No está para 90 minutos pero esperemos contar con él de aquí al final de la semana y que pueda entrar en convocatoria. Con Pierre hay más dudas, no está pudiendo entrar con sus compañeros. Esperaremos con los dos; optimistas con Marco... con Pierre no tanto".

Ambiente en la semana previa

"Todo el mundo te pregunta, te comenta y te anima. Te van transmitiendo cómo se vive el derbi y la ilusión que hay por ir al partido y saborearlo. Hay que estar aquí en Asturias para saber lo que es esto. Es algo muy especial y que si no estás aquí es difícil sentirlo".

Motivación

"Lo que se vive fuera se transmite dentro. Es un contagio positivo. Las ganas de la gente de jugar el derbi se las transmite al jugador. Es una comunión de afición a equipo; poder ganar a tus vecinos. Aunque no ha sido con gente los derbis que hemos jugado, hemos vivido de forma parecida lo que nos transmiten. Es otro partido diferente y único. Tenemos que afrontarlo haciendo un buen partido a todos los niveles; también mental".

Sorpresas en el once

"Hay que ver las circunstancias. Plantearemos el mejor once. No sé si jugarán los que lo vienen haciendo o habrá cambios. Que no está decidido, eso seguro".

Se le da bien el Sporting

"Son datos para la estadística. El derbi no lo juega sólo el entrenador; lo jugamos todos. Jugadores, aficionados y peñas. El entrenador es importante y los jugadores más. Y los aficionados todavía más. Somos capaces de transmitirnos los unos a los otros la importancia de este derbi. Hemos hecho partidos serios hasta ahora pero lo del sábado va a ser diferente. Empezamos de cero los dos".

Declaraciones de Babin

"Es una manera de expresar la importancia del partido. No es el fin del mundo seguro... pero para nuestra afición quizá sea más importante que la final de la Champions (risas). Esa importancia que nos transmite nuestra gente sobre el derbi la llevaremos al campo para hacerlo lo mejor posible. No le doy más importancia a las declaraciones".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Clave del partido

"En partidos cerrados, ese momento de acierto en la fase ofensiva y ese momento de mantener la calma en la fase defensiva y equivocarte poco... son partidos que se deciden así. Veremos quién es el equipo que plasma su idea de juego. Influye mucho el aspecto mental, más que la clasificación. Aprovechar nuestras oportunidades y ser conscientes de que no vamos a tener el control todo el partido. Hay que mantenerse firme y conceder muy poco".

Qué partido espera

"No nos consideramos un equipo que no es ofensivo. Siempre jugamos con cuatro delanteros y con jugadores en el centro del campo con perfil ofensivo. Si somos capaces de tener control y presionar con acierto, nuestra intención es jugar en campo contrario. Si no llegamos, nos tenemos que juntar y tener otras armas. Habrá momentos para los dos equipos porque tenemos argumentos para contrarrestarnos. A la hora del partido a ver quién es el que está más fino y más entonado".

El Sporting rechaza las entradas

"Lo que uno quiere es que los derbis se vivan con la mayor normalidad posible. Que haya muchísima rivalidad, mucho pique sano deportivo. La clásica sorna y disputa deportiva. Defendiendo sus colores, sus valores y animando a su equipo. Los cánticos de unos y otros le dan más realce al partido. Esos son los derbis ideales. Respeto las decisiones que tomen unos y otros. Uno no tiene por qué meterse en la casa del vecino".

El Sporting

"Les veo muy bien. Están confiando en un bloque con futbolistas de la casa. Son un bloque compacto, con futbolistas de la casa, buenos además. Ahí se ven sus resultados y el comportamiento que están teniendo en el terreno de juego. Le están dando continuidad a una idea y al trabajo de años anteriores con el entrenador. Es justo reconocer que están haciendo un buen año, han empezado un poco mejor que el año pasado. Han incorporado buena gente, que les completa más la plantilla. De ahí los resultados que están teniendo".

Fichar a un jugador del Sporting

"Los pivotes me gustan mucho".

Experiencia en jugar derbis

"No especialmente influye para que salgan de inicio. Uno trata de valorar todo. Pero ese puntito de confianza y de estar bien se valora. Trataremos de elegir el equipo que nos dé más opciones de ganar. Sólo pueden jugar once. No por ser un derbi la experiencia influye a la hora de jugar; es la suma de todo".