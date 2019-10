El vestuario del Oviedo se vuelca para ayudar a Joselu Moreno. El atacante, que el pasado lunes hizo público un texto en las redes admitiendo que no está pasando un buen momento, recibe el apoyo de sus compañeros. Fue un futbolista que apenas está contando con minutos, Ibrahima Baldé, el que se puso en contacto con los capitanes para arropar al onubense. Así lo ha reconocido Saúl Berjón en la zona mixta del Carlos Tartiere. "A nivel personal todos suman y es brutal. Los cuatro delanteros se ayudan entre ellos, cero envidias. El otro día me entero de lo de Joselu por Ibra. Fíjate en la situación que tiene Ibra y es él el que me avisa y me dice: "habla con el chiquitín". Eso dice mucho de la unión que hay dentro", ha apuntado el capitán.

Al entrar en el terreno de juego frente al Girona, Joselu Moreno también recibió el calor de la grada del Carlos Tartiere. El delantero ocupó el puesto de Borja Sánchez y la grada del Tartiere le ovacionó. El onubense contribuyó en la acción del cuarto gol azul frente a los catalanes, iniciando la jugada con un balón a Ortuño, que culminó con el tanto de Bárcenas.