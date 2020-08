David Gallego hace balance de la pretemporada del Sporting tras la derrota contra el Lugo (1-2) en El Molinón. "El resultado ahora no es lo más importante, pero debemos ser un equipo que nos tenemos que acostumbrar a competir y a ganar. No me gusta perder nunca. Eso sí, el resultado no nos debe hacer creer que no estamos progresando. Hemos dado un paso en comparación con el partido de la Ponferradina (del viermes). Estoy muy satisfecho con la actitud, la intensidad y las ganas que se están viendo entrenando. El equipo evoluciona hacia donde queremos", asegura el técnico rojiblanco.

