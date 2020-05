"Hay opciones de que pueda haber público en el play off"

El Lealtad es, de forma oficial, el campeón del grupo asturiano de la Tercera División. Así lo ha confirmado la Federación Española de Fútbol, que también ha notificado la clasificación para el 'play off' de ascenso del Llanera, el Covadonga y el Caudal Deportivo.

“Ha sido una Liga distinta, pero con 28 jornadas disputadas fuimos los mejores. No se puede quitar el mérito a los chavales. Es la tercera Liga que consigue la actual directiva”, destaca el presidente, Pedro Menéndez. El Lealtad roza un récord nacional. Suma 66 partidos sin perder durante las fases regulares de las dos últimas temporadas. A sólo un encuentro del récord que tiene el Ourense desde finales de los años 60 del pasado siglo. “Es muy difícil estar tantas jornadas sin perder. En verano, hicimos un equipo nuevo en muy poco tiempo y hemos estado primeros casi toda la temporada. No perder no te da el ascenso, pero sería bonito que los nombres del Lealtad y de Villaviciosa quedaran unidos a ese récord”, apunta.

A por el 'play off'

“El año pasado el fútbol fue muy cruel con nosotros y creo que nos debe algo; espero que nos lo pueda dar en ese 'play off' de ascenso”, desea el presidente. Los cuatro equipos participantes se someterán a partir del 1 de junio a los test para detectar el coronavirus.

Los tres partidos se jugarán en el Estadio Román Suárez Puerta de Avilés. De momento, la Federación Asturiana de Fútbol no descarta que pueda haber presencia de aficionados en las gradas. “Está complicado, pero queda mucho tiempo hasta el 18 de julio. Vamos a jugar en un campo con gradas grandes. Nosotros tenemos algo más de 400 socios; si no todos, tengo la ilusión de que muchos sí puedan ir al 'play off'. Maximino Martínez (presidente de la Federación Asturiana) nos dejó una vía abierta. Quizá se pueda abrir alguna grada con la mitad de ocupación”, confía el presidente del Lealtad.