ESCUCHA EL COMENTARIO DE CARLOS LLAMAS EN DCA.

“La noticia ha sido una sorpresa para todos, pero hay argumentos de sobra para entender la decisión de Uros Djurdjevic”, sostiene Carlos Llamas en Deportes COPE Asturias. “Esto no se hace de un día para otro. Le ha llamado una persona que le conoce muy bien. Montenegro no aparece de repente, forma parte de su vida y la de su familia. Estuvo allí en un campamento de cadetes jugando al fútbol con el que ahora es su seleccionador”, añade. “Además, va a tener la opción de jugar grandes partidos internacionales, uno de los sueños de cualquier futbolista; incluso de disputar un Mundial o una Eurocopa. Aumenta su caché, su estatus de futbolista, sus posibilidades de futuro. No es una selección menor, va a estar junto a jugadores de primer nivel europeo. Es una grandísima oportunidad en la carrera de cualquier deportista. Y él es ambicioso. No logro entender a quien no comprende la decisión de Djuka”.

El presentador de DCA expone que este movimiento “tiene mucho que ver también con lo sentimental”. “Su padre es de allí, es una decisión con un componente sentimental muy importante para una familia que sufrió mucho. Su padre nació en la capital de Montenegro, se tuvo que ir de allí a Serbia con motivo de la guerra. Ahora, muchos años después de aquello, puede ir a Podgorica para estar junto a su hijo en su estreno en una convocatoria. Este fin de semana habrá sido muy especial para ellos”, explica.

“Es cierto que no todo es positivo, porque se va a perder dos partidos con el Sporting, pero ¿es culpa de Djuka que no se detenga la Segunda División? Ese es el problema y no el paso que da el delantero de aceptar una llamada de la selección. No es un asunto de sentir más o menos la camiseta. El compromiso de Djuka está más que demostrado. Ha sufrido durante dos años en el Sporting, ha insistido y ahora recoge los frutos. Seguro que él desearía poder jugar todos los partidos, los de Montenegro y el Sporting, pero el calendario no lo hace él”, ahonda.

Llamas también ve “una vertiente positiva” para el Sporting, porque “esto ocurre al tener un gran jugador en su plantilla. Se perderá dos partidos, habrá un riesgo de lesión, pero si le llaman es por su gran temporada y por la del equipo. ¿O sería mejor el escenario del año pasado con el Sporting en zona media y Djuka sin marcar goles? Bienvenidos sean los 17 goles y perderle 10 días... Además, el Sporting aparece entre grandes clubes, esto también es positivo para cualquier institución y, por qué no decirlo, en caso de una venta, aunque sea impopular, también es una buena noticia. Djuka desde ayer vale más que el sábado o que la semana pasada”.

“Con Djuka nunca ha habido grises, o se le halagaba mucho o se le juzgaba en exceso, o le querían lejos del Sporting para siempre o ahora no se acepta que se vaya dos semanas para intentar cumplir el sueño de jugar un Mundial. Es cierto que ha sido una sorpresa, que los medios no nos hemos enterado, y quizá el Sporting o el jugador pudieron ir adelantando la situación para evitar que de repente pasara de serbio a montenegrino para el aficionado en general. Se pudo explicar antes y mejor. Pero esto no quita para que sea una decisión totalmente lógica y razonable”, prosigue Carlos Llamas en su comentario. Y concluye: “Sería muy injusto medir ahora la temporada de Djurdjevic, o sus posibles fallos futuros de cara a gol, por esta decisión. Alguno lo hará, estoy seguro, pero me parecerá muy injusto”.