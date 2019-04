¿Hay motivos para creer en la remontada del Sporting?

José Ramón Tuero, Juan de Álvaro y José Ramón Rodríguez se reúnen en el Bar Deportivo Carlinggoal para analizar al Sporting y sus opciones de clasificarse para el 'play off' de ascenso. “Creo que hay tiempo, pero es verdad que el domingo se perdió una oportunidad muy buena”, afirma el concejal del Ayuntamiento de Gijón. “El 90% de la temporada pasa por Mallorca”, asegura el presidente del DKV Gijón. “Tranquilidad”, responde el periodista del Diario AS, observando que aún hay jornadas por delante para lograr la compleja remontada.

Después de los dos últimos traspiés, agarrado el Sporting a un exiguo margen de error, muchas de las cuentas del ascenso pasan por el partido del domingo. “A día de hoy sí digo que hay opciones, pero si no se gana en Mallorca, la cosa se pondrá muy difícil. Si se pierde, habría opciones matemáticas, pero hay que ser realistas... Incluso el empate te deja todo cuesta arriba”, concluye Tuero. “Los dos últimos empates te exigen ganar en Mallorca, aunque luego habrá que ver los resultados de los rivales, sobre todo el del Cádiz-Málaga. Pero la exigencia ahora mismo es de victoria”, asegura Rodríguez. Para De Álvaro, “el Sporting lleva 15 partidos sin poder permitirse empates”, y cree que “hay que ver el encuentro de Mallorca como una oportunidad”. Y lo razona: “Si hace meses te dicen que vas a tener esta oportunidad, lo habríamos firmado todos, hay que aprovecharla como sea”.

El debate se centra en el estilo futbolístico del equipo. “¿Que el equipo no transmite? ¿Y quién transmite en Segunda? Si no ganas, como contra el Elche, entonces se destapa todo”, responde el directivo de balonmano en alusión a las críticas al juego. “Son nueve jornadas sin perder, la capacidad existe (para la remontada)”, advierte el periodista deportivo. “La clave es no tocar lo que funciona. Me chirrió ver a Traver por la izquierda al principio. Y quitar un delantero en la segunda parte... Todos los rivales dicen que intimidan a las defensas, y se prescindió de Álex Alegría para volver al 4-4-2 con Blackman”. Juan de Álvaro está de acuerdo en cuanto a la ubicación de los extremos: “Traver tiene que jugar en su sitio. Su rendimiento es totalmente distinto según juega en una banda o en la otra”.