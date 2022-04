Bogdan: "Hay ganas de derbi, pero el partido contra el Alcorcón es una final"

Bogdan Milovanov, titular en el lateral derecho del Sporting, ha atendido a los medios de comunicación en la previa del choque ante el Alcorcón correspondiente a la jornada 35 en LaLiga SmartBank.

¿Cómo llega el equipo al choque ante el Alcorcón?

"Veo al equipo bien, reforzado. Tenemos que ser ambiciosos e ir a ganar a Alcorcón. Necesitamos los tres puntos. Va a ser un partido muy complicado. Da igual jugar contra el Eibar o contra el Alcorcón, necesitamos dar lo mejor de nosotros".

Mejora defensiva y necesidad de mejorar con el balón

"Hemos mejorado defensivamente, veo al equipo sólido. Nos falta algo más en ataque, tener algo más el balón y crear situaciones de peligro. Lo trabajaremos esta semana y esperemos que en Alcorcón salgan las cosas bien".

Temporada a nivel personal

"Yo me encuentro muy bien. Las decisiones de juar o no jugar las toman los entrenadores. Físicamente me encuentro bien y estoy disponible para ayudar al equipo. Muy contento de seguir sumando minutos".

¿Qué mensaje envía a la afición?

"En la temporada ha habido muchos altibajos. A la afición, decirles que nos apoyen lo máximo posible. Nos vamos a dejar la vida en las próximas ocho jornadas. Son ocho finales y tenemos que sacar los máximos puntos posibles para quedar lo más arriba posible".

¿Ganas de derbi en el vestuario?

"Por supuesto que hay ganas de derbi, siempre las hay, pero el partido más importante es del Alcorcón. Es una final. Ya habrá tiempo la siguiente semana para preparar el derbi"