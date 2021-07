"Hay buena base para volver a intentar el ascenso"

Marc Valiente ha hablado en sala de prensa tras su renovación por una temporada más con el Sporting.

Los motivos para renovar

"Era mi prioridad. Estoy muy a gusto en Gijón con mi familia. Era cuestión de llegar a un acuerdo. A veces, redactar un contrato no es tan fácil como la gente piensa. Llegamos a un entendimeinto y estoy muy agradecido al club"

Motivaciones para seguir

El final de temporada nos dejó un sabor agridulce. Mi temporada fue de altibajos. La lesión no me dejó competir bien. Fue una pena no alcanzar el objetivo y es buen momento para volver a intentarlo. Habra salidas y entradas pero hay una base para volver a intentarlo"

La base de la plantilla

"Repetimos varios jugadores que llevamos dos o tres años y repite el cuerpo técnico. Nos conocemos todos y esa sinergia puede ser muy positiva para explotarla"

Las lesiones

El futbolista no puede pensar en si se va a lesionar o no. Lo que quiere el futbolista es tener continuidad para entrenar y jugar. Quiero aportar al equipo dentro y fuera del campo. Si es dentro, mucho mejor"

El buen nivel defensivo del Sporting

La defensa no es sólo los que juegan atrás. El bloque defensivo muy bueno desde Djuka o Pablo hasta el último. En Segunda División es clave que el equipo esté comprometido a nivel defensivo"

Primeros días de pretemporada

"Son días ilusionantes. Los entrenamientos están siendo muy dinámicos a diferencia del año pasado con los entrenamientos individuales y los grupos burbuja. Este año está siendo más fácil"

Objetivo del equipo

"En Segunda si marcas un objetivo y luego puedes arrepentirte. El año pasado fue bueno para marcar las bases. Ahora el día a día marcarán los resultados. Si mantenemos esa base seremos un equipo difícil de batir"

Mensaje a la afición tras la salida de Manu García

"Manu fue muy importante para nosotros. Le deseamos lo mejor y creo que dará mucho en Primera División. El día a día marcará nuestras aspiraciones"