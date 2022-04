"Hasta que no olvidemos fantasmas del pasado, será imposible salir de este bucle"

LaLiga Genuine, en Mareo

"Son actos muy gratificantes para el club, la ciudad y Asturias en general. Merece la pena disfrutarlo y compartir momentos con esta gente maravillosa que ha venido. LaLiga Genuine es un ejemplo de valores, responsabilidad social. Los cuatro años que lleva funcionando, traspasa fronteras. Lo apoyamos todos los clubes porque no hay nada más gratificante que ver a esta gente pasarlo bien. Es una pena que ayer no nos acompañó el tiempo. Aún así, estos dos años nos ha servido para acumular energías. Mareo es el espacio ideal; mejor que esto no lo hay".

Análisis de la temporada

"No está siendo la temporada que esperamos ni nosotros ni la afición. Tenemos que dar todo el apoyo al equipo, al entrenador, al cuerpo técnico y a la gente. Muchas veces pedimos ánimo para la plantilla pero a la gente también. Es necesario que se sepa que estamos en deuda con ellos y que hay que corresponderles. Vamos a terminar esta temporada lo mejor posible. El objetivo se ha transformado en otro distinto y esperamos cerrarlo cuanto antes y poder pensar en la temporada siguiente".

Futuro de Martí y Javi Rico

"No es momento, me entenderéis. No hay nada asegurado. Hasta que no esté matemáticamente conseguido, no podemos decir nada. El rabajo interno en el club está hecho, pero no debe traspasarse lo que hacemos en las oficinas. Aún no está conseguido el objetivo; no estamos salvados. Hay que conseguir puntos, si no...".

¿Qué opinas de los incidentes en el derbi asturiano?

"Son incidentes que no deben repetirse. No hemos disculpado a nadie. Pueden existir o no provocaciones, no quiero entrar en ello. No lleva a arreglar nada discusiones posteiores a esto. No se puede repetir eso en un campo de juego y ya está, menos en un derbi. El acto de LaLiga Genuine es un ejemplo de lo que debería de ser el fútbol. Nos han dado un ejemplo a los del primer equipo y a las directivas. Debemos de aprender eso del día de hoy".

¿El derbi de filiales debe de ser un ejemplo de deportividad?

"Tanto en los filiales como en los equipos de la base no sucede lo que pasa arriba. No entiendo muy bien por qué se está trasladando esa animadversión y esa dureza en las actitudes. Es algo que tenemos que coregir y con urgencia".

¿Cuáles son las relaciones ahora mismo con el Oviedo?

"Sabéis de sobra lo que hay. No es el camino. Debemos reflexionar todos y debemos hacerlo de forma importante con el ejemplo de estos equipos Genuine. Hasta que no olvidemos fantasmas del pasado, será imposible salir de este bucle"

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

¿Es el momento de sentarse y arreglar las cosas?

"Nos hemos sentado muchas veces. Es el momento de ser claros, francos y transparentes. Y limar asperezas".