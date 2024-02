Hassan: "Somos uno de los mejores equipos de la categoría"

¿Cómo está el vestuario después de la derrota?

"No estamos en buena racha. Estuvimos varios partidos sin perder, pero ahora cuesta sumar. Estamos con confianza y sabemos nuestras fortalezas. Tenemos mucho talento y si trabajamos todos juntos cambiaremos la línea y las victorias van a volver. Confío mucho en el grupo. No estamos muy preocupados".

Se te ve con chispa, te salen las cosas, pero parece que falta el detalle del gol o de la asistencia, ¿no?

"Estoy mejorando en el juego, participo mucho más. Y eso me hace estar contento. Pero lo que la gente recuerda y da puntos son los goles y asistencias y eso hace tiempo que no hago. Tengo que seguir trabajando para que vuelvan. Una de mis debilidades era el último toque y estoy trabajando cada día en mejorar".

¿Crees que el equipo depende de ti a la hora de generar juego ofensivo?

"No creo que haya dependencia. En cada posición hay jugadores muy buenos. Igual me buscan por mi registro, por encarar, para ir a centrar o crear algo. Pero no creo que me busquen a mí cuando no hay solución. Hacen lo que pide el juego. Es más fácil encontrarme porque estoy muy abierto en el campo. El juego pide mucho jugar por fuera y ya está".

¿Estás pendiente por una posible quinta amarilla?

"No soy mucho de hacer faltas. No estoy preocupado por eso. De las cuatro amarillas son tres por protestar. Me voy a callar y ya está".

¿Veis venir el derbi?

"La gente habla de esto. Parece que no hay partido el lunes y que ya está el derbi. Lo entiendo, es un partido muy importante para la afición y para la ciudad. Será un partido bonito. No hay casi ya entradas, es una locura. Tengo muchas ganas de jugar. Es muy ilusionante para un jugador jugar un derbi así, con un ambiente de locos. Ojalá podamos ganarlo".

¿Crees que caer del Play Off sería un palo?

"Cuando peleas el ascenso, con lo cerca que estamos todos... Estamos a principio de la segunda vuelta. Si perdemos quedarán muchos partidos para cambiar la línea. No pensamos en ello. Vamos a ganar. Tenemos plantilla para competir con cualquiera. Y veremos también lo que hacen los otros equipos de arriba. Somos uno de los mejores equipos de la categoría. Sabemos que si nos fijamos en nosotros no habrá problema".