Hassan: "Sólo hay hora y media de fútbol a la semana. Hay que disfrutar e intentarlo"

El Sporting de Gijón ha vuelto este martes al trabajo en la Escuela de Fútbol de Mareo. Uno de los jugadores que está llamando la atención es Hassan, que está dejando buenas sensaciones y que ha pasado por sala de prensa.

¿Cómo se está encontrando?

"Estoy todavía en período de adaptación. El grupo me está ayudando mucho. Ayuda que haya franceses en el equipo. Estoy haciendo las cosas más o menos bien, pero todavía no estoy encontrando el mejor nivel. Con el tiempo y conociendo mejor a mis compañeros, las cosas saldrán mejor.

¿Qué supone las arengas de Cali?

"Es un jugador muy importante para nosotros. Juega poco, pero siempre intenta apoyar y ayudar al grupo con su experiencia y sus palabras. Siempre es bueno tener un jugador así que te ayuda y te motiva antes de los partidos. Somos el Sporting, cada partido vamos al campo para ganar y tener esa mentalidad es muy buena para nosotros".

Te vemos por la banda derecha, ¿en la izquierda no te gusta?

"No es que me guste o no. Los entrenadores me ponen en la derecha y juego donde me dicen. Lo único que quiero es jugar, tener minutos y disfrutar de mi trabajo. Cuando era joven también jugué en la izquierda. Creo que aporto más en la derecha, pero no hay ningún problema".

¿Cuál es tu meta esta temporada?

"Primero ayudar al Sporting a acabar lo más alto posible. En los primeros puestos mejor. Siempre tenemos que buscar lo más alto. A nivel personal, crecer como futbolista, mejorar. Creo que es el sitio perfecto para aprender y mejorar mis estadísticas. En el fútbol actual solo cuentan las estadísticas e intento mejorarlo".

¿Está siendo el año en el que más te están exigiendo en defensa?

"También me lo pedían en mis equipos anteriores, pero mi mentalidad ha cambiado. Tengo que aprender mucho pero una de las cosas que me hace dar el paso es el tema defensivo. He venido aquí para crecer y para mejorar. Y un aspecto que me va a ayudar a ello es el tema defensivo. Intento hacerlo de la mejor manera porque me va a ayudar a mí y al equipo".

¿Echas de menos aspectos del fútbol de antaño?

"En el fútbol moderno solo cuentan las estadísticas. No estaré feliz si meto un doblete y perdí todos los pases y no estoy contento. Estaré feliz si he disfrutado en el campo con mis compañeros. Y si acaba y ganamos. Si puedo combinar jugar bien y tener estadísticas, será lo mejor".

¿Hay presión por ganar fuera de casa?

"No hay presión. Estamos en un buen momento de confianza, venimos de hacer siete puntos de nueve. Estamos contentos con nuestro rendimiento. Queremos seguir en esta línea. Es verdad que todavía no hemos ganado fuera, pero si seguimos así, las victorias fuera de casa van a venir".

¿Tienes la sensación de que El Molinón está entendiendo tu manera de ver el fútbol?

"Sí. Cada vez que toco el balón veo que el estadio intenta empujarme. Hay que intentarlo. Tenemos un partido a la semana. Cada día trabajamos para ese partido. Y luego tenemos solo una hora y media de partido para competir. Lo que nos gusta son los partidos. Si solo tienes hora y media a la semana de fútbol de verdad hay que disfrutar e intentarlo lo máximo posible".