Hassan: "Ramírez me ha pedido que haga más goles y asistencias; me falta continuidad"

David Guerra, presidente del Real Sporting de Gijón, dio la bienvenida a Hassan y a Rober Pier, presentados de forma oficial como nuevos jugadores rojiblancos en la Escuela de Fútbol de Mareo.

HASSAN

"Quiero agradecer a todos que hayan apostado por mí. Para un futbolista es muy importante sentirse querido. Me paran por la calle".

"Es un gran club con mucha competencia. Sé que necesito más continuidad. Sé que tengo potencial, pero me ha faltado continuidad. Necesitas regularidad, jugar bien. He tenido opción de otros clubes pero el Sporting ha sido mi primera opción El Sporting creo que es el club perfecto para crecer. Es perfecto para dar un salto en mi carrera, con mucha ambición. La afición es espectacular, una afición y ciudad de Primera".

"Muy bien estas primeras sensaciones. Conozco a dos o tres jugadores del equipo y me estoy adaptando bien. Todo el equipo me ayuda a sentirme cómodo. He tenido la oportunidad de hablar con el míster y él espera de mí que siga jugando mi fútbol. El tema defensivo me ha faltado en los últimos años, ahí tengo que mejorar. Me han faltado goles y asistencias, sé que tengo buen regate pero tengo que marcar y asistir para dar un salto en mi carrera".

"Los primeros contactos llegan a finales de junio. Desde el primer día le dije a mis agentes que quería venir aquí. He jugado aquí dos veces y las dos he tenido una imagen espectacular. Las dos veces perdí, sé que es un buen equipo. Siempre ha sido mi primera opción".

"Puedo jugar en ambas bandas. He jugado más a la derecha. La posición donde me siento más comodo es a la derecha".

ROBER PIER

"Sé que es un club con más de 115 años de historia. Todo el mundo sabe cómo vive esta ciudad este equipo. Es un orgullo defender esta camiseta. Ojalá sea un año muy bonito para todos".

"El camino que hemos llevado este verano fue un camino de mucha comunicación. El Sporting se pone en contacto muy pronto, desde mediados de junio cuando estaba jugando el playoff. Buscamos la forma de hacerlo. Es un proyecto que quiere crecer a futuro. Estoy muy agradecido. Es un club enorme, estoy cerca de casa que es un

"Muy bien porque es algo que he buscado yo. En el Levante tenia grandes amigos, pero tenia claro desde el principio del mercado estaba mirando para irme. Era una decisión personal después de todo lo que había pasado, como había terminado la temporada. Conocer otros clubes, otro club que me apetecía mucho".

"No me gusta definirme, pero como central tengo buena salida de balón. Estoy en un buen momento de mi carrera, a nivel físico.

"Veo mucho optimismo. Me ha sorprendido para bien la plantilla. Hay buenos jugadores, no he visto esa sensación de final de temporada. Empezamos de cero, tenemos todo por delante. He visto nivel y compromiso. Llevo

"Me ha intentado ayudar en todo lo posible. El mister me pide responsabilidad, por supuesto. He venido a intentar ayudar, a ofrecer un buen nivel. Creo que vengo en un buen momento de nivel y aportar cosas buenas".

"Me quedo con el objetivo del equipo y ojalá estemos lo más arriba posible. La ambición es máxima". Si lo vemos de esta forma acabaremos en nuestro máximo nivel".

"Me he preparado con un entrenador personal en A Coruña. Como no tenía equipo lo he alargado más. El primer día he empezado con el grupo y llevo tres entrenamientos completos. Me ha sorprendido lo bien que estoy y lo bien que me he adecuado".

DAVID GUERRA

"Vamos a maximizar el limite que tenemos. Un par de jugadores al menos vamos a traer. Lo que está por ver es la posición y donde nos van a reforzar mejor. Queremos jugadores que nos aporten un valor añadido".

"No salimos en este mercado con la intención de vender en ningún momento. Sí atendimos la situación del jugador. No voy a entrar en números, pero estamos satisfechos con la tasación que hemos conseguido en el traspaso. Quiero agradecer a la afición el entendimiento de situaciones que se van dando en el mercado. Veo ilusión y optimismo con el equipo en los aficionados cuando vienen a Mareo".

"Tenemos muy buenos jugadores en la plantilla y las circunstancias de cada uno son valorables y diferentes. Por suerte hemos comenzado la pretemporada con una plantilla amplia. Los jugadores de Mareo han venido con mucha fuerza. No diré una posición concreta, pero queremos algo diferencial. No nos vamos a poner nerviosos porque LaLiga empiece en una semana. Sabemos que las oportunidades llegarán. Queremos elevar el nivel y queremos un plus más. No nos volveremos locos en una semana y manejaremos los tiempos".