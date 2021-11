"Haremos el mejor once porque en el Sporting no se regala nada"

David Gallego ha comparecido en rueda de prensa antes del partido de Copa del Rey ante el Ceares en El Molinón.

Vuelta de Djuka



"Hemos estado hablando un rato con él. Se encuentra francamente bien. Viene muy ilusionado. Lo importante es que ya está con nosotros y ha tenido pocos síntomas en su proceso de COVID. Es un chute de energía tenerlo aquí para toodos. Sabemos cómo llega porque ha hecho trabajo en casa. Lo importante es que ha superado la enfermedad y que lo tenemos ya con nosotros".

Cómo se afronta la Copa

"Es extraño pero es un partido muy atractivo e importante para la ciudad de Gijón. El partido se presenta como una oportunidad. Queremos mejorar. El equipo tiene que volver a sentirse poderoso. Es un partido para ver cómo se está trabajando- Cada partido es una oportunidad unica para volver a encontrarnos. Tenemos un respeto máximo al rival,. que es muy ordenado y que tiene muy claro a lo que juega. Es un partido importante".

Rotaciones

"Haremos el once viendo en qué condiciones estamos. Posiblemente veamos a un chico del filial pero en el primer equipo del Sporting no se regala nada. vamos a hacer el mejor once y estamos convencidos que será para ganar el partido".

Joel Jiménez, portero

"Preparado está seguro. Tenemos un handicap que es las fichas B. Tenemos a Pablo y a Gaspar con ficha B y no podemos tener más de tres en el campo por una posible expulsión".

Las Palmas

"Nuestro partido más importante es mañana. Tenemos una plantilla donde hay mucha igualdad en las posiciones. Venimos de jugar el sábado. Haremos el mejor once que consideramos para superar la eliminatoria".

Su situación

"Estoy muy bien. Animado e ilusionado. En la vida puedes ser optimista o pesimista. Luchar o rendirte. Nadie me puede reprochar nada en cuanto a dedicación pero soy el máximo responsable como entrenador. Si peremos una disputa o no cerramos en defensa... el responsable es el míster. Hicimos una buena primera parte ante el Fuenlabrada pero no tuvimos premio. Estamos trabajando en los pequeños detalles. Como máximo responsable debo seguir con estos detalles".

El rival en Copa: Ceares

"No nos pueden ganar a ilusión. Tenemos que tener tanta como ellos. Creo que están muy bien trabajados. Sabemos que es un rival que tenemos que combatir y contrarrestar. Si para ellos es un partido atractivo, para nosotros tiene que serlo más".

Afrontar esta mala dinámica

"Creo que es fundamental cómo afrontes las cosas. La misma situación se puede afrontar de una manera u otra. El pasado tiene que servir como experiencia para el presente, no como mochila. Sabíamos que ganando al Fuenlabrada cortábamos una mala dinámica y nos poníamos a dos puntos de la promoción. Cortamos las derrotas pero ahora jugamos ante un rival que, si ganamos, nos ponemos a un punto. Nos tenemos que centrar en Ceares y luego saber que empezamos de cero. Y que tenemos la posibilidad de ponernos muy cerca del playoff. Creo que el equipo hace cosas bien y tenemos que volver a esas cosas que no estamos haciendo tan bien, volverlas a conseguir. Somos máximos responsables de conseguir que el equipo vuelva a hacer las cosas que hacía antes. Tenemos que incidir en esos detalles y necesitamos seguir trabajando".

Dónde está la mejora del equipo

"Los jugadores saben dónde está la mejora. Somos muy conscientes. El pequeño detalle, por la situación que estamos encontrando, a veces el jugador se hace solo desde el ataque y consideramos que no sólo tenemos que centrarnos en eso".