"Haremos lo imposible por estar cerca de los cuatro primeros, como hasta ahora"

El Sporting viaja este viernes a Albacete con el objetivo de sumar tres puntos para continuar con todas las opciones abiertas en la zona alta de la tabla clasificatoria. Con el equipo quinto, a seis puntos del ascenso directo y a seis del séptimo puesto, el técnico del equipo rojiblanco, David Gallego, no cree que se abra una brecha en los primeros lugares. "Hay mucha igualdad. Sé lo que es esta categoría. Equipos que la pasada temporada estaban séptimos u octavos acabaron descendiendo. Hay que pensar semana a semana. En tres semanas, los objetivos cambian. Vamos a ser cautos y mirar al Albacete. Cuando quede poquito, veremos por lo que estamos luchando", explica.

Eso sí, reconoce el mérito de sus futbolistas, al estar luchando contra equipos con un mayor potencial económico. "Hay una cosa clara. Los cuatro equipos que están por encima, son los cuatro equipos con mayor presupuesto de la categoría", comenta. Eso sí, admite que "es complicado competir, pero vamos a hacer lo imposible por estar cerca de ellos como estamos haciendo hasta ahora. Ese es nuestro objetivo".

Con Campuzano fuera de la convocatoria, Djuka volverá a repetir en el once. El entrenador valora el gran rendimiento del serbio. "Lo que destaco de Djuka es su grado de competitividad y su compromiso. Puedo opinar desde fuera. Lo veo compitiendo en Primera. Otra cosa es que tenga la fortuna de hacerlo. Ojalá sea con nosotros", asegura Gallego. También reconoce que otros futbolistas deben dar un paso adelante en lo que a aportación goleadora se refiere. "Estamos trabajando para que haya jugadores que aporten esos goles que creemos que tienen que ser importantes de aquí a final de temporada", apunta el técnico.

Respecto al Albacete, cree que "nos podemos encontrar un equipo muy ordenado, con las líneas juntas, es solidario y tiene unos números espectaculares a balón parado. Es un rival al que últimamente acompañan los números" y reconoce ser parecido a su homólogo en el banquillo manchego. "Los dos salimos desde el fútbol base y hemos llegado al fútbol profesional. Como entrenadores, uno de los objetivos es el de mejorar a los jugadores que tenemos", expone.

Por último, el entrenador del cuadro sportinguista lamenta no poder vivir el gran momento de su equipo con la afición. "Es una lástima no tenerlos en el campo. Sabemos que nuestra afición, la historia lo dice, no es que sume, es que multiplica. Sabemos que, a final de temporada, teniendo a la gente en el estadio, siempre se consigue algún punto de más. Los echamos en falta. Me lo he imaginado muchas veces. Esperamos que pronto pueda ser una realidad", concluye.