"Hacen falta más buenos resultados para recuperar la confianza"

El Sporting puso fin a su mala racha de resultados y logró vencer después de diez partidos. Pablo González (La Nueva España) y José Ramón Rodríguez (Diario AS) analizan al equipo rojiblanco en DCA.

"Vamos a ver si es la reacción definitiva, aunque el rival no me dio la sensación de ser un equipo que generase problemas. En cuanto a juego, me sigue generando dudas", explica José Ramón Rodríguez. Algo que secunda Pablo González. "Atrás se sufre mucho para lo que es la categoría".

Respecto a la figura de Gallego, señalan que "me genera dudas. Creo que no ha habido entrenador en el Sporting, o hay que remontarse atrás, para encontrar un técnico al que se le haya consentido una racha tan negativa. Si hacemos balance del año, 2021 es negativo. Veremos si es capaz, tras las vacaciones, de que el equipo pueda remontar". Pablo González apunta que "ahora hacen falta buenos resultados y recuperar confianza. Si se va a estar al tran-tran, volverán las dudas".

Ambos creen que el equipo necesita reforzarse en la parcela ofensiva en el mercado invernal. "El Sporting necesita un segundo delantero. Me gustaría encontrar la explicación a por qué el equipo se ha ido estropeando defensivamente", zanja José Ramón Rodríguez.