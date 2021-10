"Hacemos muchas cosas bien pero nos falta rematar"

Análisis del partido

"Hemos tenido más control que ellos. Nos ha faltado materializar. Es un empate más pero me quedo con la actitud del equipo. Se ha visto que hemos venido a ganar. No se ha dado, pues a pensar en el jueves. Contento con la actitud y la mentalidad del equipo".

Suplencia de Borja Bastón

"Estas semanas ha tenido molestias. El viernes no entrenó y estaba a disposición de jugar. Hemos tenido los sustos de Luismi y de Pierre y no hemos querido arriesgar. Viendo la semana que tenemos, la idea era no arriesgar".

¿Mejora el equipo con los cambios?

No sé qué decirte. Nos han dado cosas los cambios: Mier ha entrado bien, Joni ha hecho cosas, Bastón el gol... al final no ganas y te quedas explicando todo el día pero a mí me ha gustado cómo hemos encarado el partido. Nos falta afinar ese último pase y materializar el control que hemos tenido, aunque eso no vale si no ganas. Estamos haciendo muchas cosas bien pero nos está faltando ganar los partidos".

Qué ha faltado para ganar

"Había visto mucho a la Real y son los que más corren de la categoría. Se han visto sorprendidos por los partidos que venían afrontando. Es un filial con muy buenos jugadores y plenamente adaptado a la categoría. En el centro nos ha faltado cargar más el área. Nos ha faltado la simpleza del gol y nos ha faltado acertar. Lo que está claro es que a mí el equipo me transmite cosas en las que me apoyo para ser optimista y tener confianza de cara a un futuro".

Cambios de cara al Burgos

"Lo normal es que haya algún cambio. Mi idea es meter a gente que está ahí esperando".