Primer momento de la entrevista: “Si llegas a saber cómo iba a ser esta semana, no te ibas del Sporting”. Y Roberto Canella da la razón, entre risas, al periodista. “Con lo poco que me gusta el tema de las entrevistas... Esta semana está siendo ajetreada”, reconoce. Para el fin de semana, su casa de Lugo está solicitada también. “A mucha gente le he dicho que no tengo entradas. Hay un protocolo contra el Deportivo, el Sporting y el Oviedo. Y no dan entradas ni pagando”, advierte.

Canella sabe que, si es titular, cuando saque de banda, verá amigos de la infancia en la grada, porque “de Laviana hay en todos sitios”. El domingo se le hará “un poco raro jugar contra el Sporting”. El excapitán rojiblanco habla “todos los días” con sus compañeros de Mareo. “Tenemos un grupo de WhatsApp con algún médico, fisios, compañeros. Yo allí dejé amigos. ¿José Alberto? No, no, no puede estar”, responde entre risas.

El lateral asturiano ha encontrado en Lugo “más tranquilidad en el día a día”, pero mantiene “la exigencia”, porque “el Lugo lleva muchos años en Segunda y quiere seguir en la categoría. Siempre hay exigencia”. En el vestuario, y fuera de él, se suceden las charlas con su amigo Carlos Castro. “Hablo muchísimo con él. Le veo entrenar, entrena bien; la oportunidad siempre llega para poder meter goles. Ahora está lesionado. En una o dos semanas estará dando guerra”, vaticina.

Roberto Canella cuenta la charla que mantuvo con Javier Fernández y Miguel Torrecilla tras su salida del Sporting. “Hablé con ellos y todo quedó hablado y solucionado. Ellos tenían su versión y yo la mía. Pero hablando se entiende todo el mundo. Les deseo lo mejor, no hay ningún problema con ellos”.