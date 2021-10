"No se habla del derbi"

NUEVA CAMISETA

“Bonita, blanca. Me gustan los colores claros”.

CÓMO HA IDO SEMANA Y CÓMO AFRONTAN PARTIDO

“La semana ha ido muy bien. Es un grupo de jugadores que entrenan bien todas las semanas. Hoy el entrenamiento ha sido espectacular en cuanto a tensión y grado de efectividad. Llegamos con mucha ilusión de hacer un buen partido e intentar que pase más lo que nosotros queremos que pase a lo que ellos quieren. Tenemos claro el plan de partido. Será muy difícil porque son un equipo que te lleva al límite. Tenemos que ganar el máximo número de duelos posibles. Son determinantes”.

AMOREBIETA EN COPA DEL REY, ¿CAMBIA JUGAR EN LEZAMA?

“Claro que cambia. Cuando cambian las dimensiones del campo y que el terreno de juego esté en mejores o peores condiciones. Provoca que se den más unas situaciones u otras. El modelo de juego del Amorebieta es el mismo”.

¿CAMBIA PLANTEAMIENTO CON JUEGO DEL AMOREBIETA?

“Si entra Berrocal, Borja u otro central consideramos que es porque son fiables para ese partido. Marc Valiente es un jugador que interpreta el juego aéreo de una forma espectacular. Vamos a utilizar a los jugadores cuando los necesitemos en cuanto al rendimiento del equipo. Está claro que el Amorebieta tiene unas pautas que se repiten continuamente. Vamos a intentar que se den lo menos posible y que, cuando se den, defenderlas de la mejor manera posible”.

¿QUÉ SUPONE EL LIDERATO A ESTAS ALTURAS?

“No tiene ninguna importancia. Ilusiona porque el equipo está evolucionando, hay buena sintonía y estamos creciendo poco a poco. Si esto va acompañado de que somos el equipo que más puntos tiene… pero no me dice nada más. Vamos en el buen camino. Me quedo con lo que hace el equipo diariamente. A día de hoy, el equipo está en buena línea”.

CONTINUIDAD A LO DEL AÑO PASADO

“Estoy convencido de que en partidos anteriores, el Sporting ha tenido ocasión de remontar y no lo ha hecho por pequeños detalles. El Sporting es un equipo que compite hasta el final. Si el equipo ha empatado, que haya habido posibilidades de ganar. Es nuestra idea. Creer que en el fútbol se pueden hacer dos goles de la nada. Un equipo que cree, que no tenga ansiedad y que no juegue a algo diferente porque el resultado sea adverso”.

ENFRENTARSE A UN EQUIPO DIRECTO

“No nos va a condicionar. Un equipo ha de estar preparado para todas las circunstancias. El equipo ha de entender cómo debe comportarse. Hay que interpretar lo mejor posible las situaciones que se pueden dar en un partido o ante un rival”.

DERBI

“No se habla”.

COMPARACIÓN CON LA TEMPORADA PASADA EN SEGUNDA

“Es muy difícil ganar cada partido y cada punto, igual que lo era el año pasado”.

VUELTA DE LA AFICIÓN VISITANTE Y 100% EN LOS ESTADIOS

“Que vuelva la normalidad es la mejor noticia, no para el fútbol, sino para todo. Estamos superando una situación que ha sido desagradable y muy dura para mucha gente. Imagínate tener a nuestra gente. Es lo máximo. Apoyan mucho al equipo. Tenerlos ahí, nos tienen que dar ese plus. Que vean un buen partido y que se sientan orgullosos de haber viajado y que estén allí con el equipo”.

CENTROS AL ÁREA

“Tenemos que defender francamente bien una serie de situaciones que prevemos que se van a dar. Su gol del otro día no es de un centro lateral. Hemos de llegar allí creyendo que, independientemente de lo que nos vayan a proponer, seamos capaces de contrarrestarlo”.

SIN PUMA PARA EL DERBI

“Estoy centrado en el partido de mañana. A lo mejor perdemos a otros por lesión. Solamente nos queda preparar bien el partido. A nivel físico llegamos en buenas condiciones, a nivel emocional, también. Luego ya responderé todas las preguntas sobre el derbi”.

SEGUNDO AÑO CON EL PROYECTO, ¿EN QUÉ PORCENTAJE ESTÁ EL EQUIPO?

“No puedo ser tan preciso en la respuesta. El equipo tiene mucho margen de mejora. Creo que puede crecer en la iniciación, tiene margen de mejora en situaciones de bloque alto, de ataque, de defensa al área. Estoy contento porque en lo que se propone, la gente es receptiva y quiere mejorar. ¿A dónde nos va a llevar? No lo sé. Queremos ser mejores, también en el cuerpo técnico. Queremos mejorar. Los equipos están en proceso de mejora”.

GUILLE ROSAS Y CHRISTIAN RIVERA

“No están disponibles para mañana. Para la semana que viene no puedo dar información. Lo muscular no es previsible. Christian está evolucionando bien y Guille está en la última fase para incorporarse con el grupo. Si no pasa nada raro, lo tendremos pronto”.