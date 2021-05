"Me gustaría seguir porque el Oviedo es el club de mi vida"

Diegui Johannesson ha recibido este miércoles el Trofeo Jugador Cinco Estrellas como mejor futbolista del Real Oviedo en abril, tras la elección de los aficionados. “No esperaba tener el protagonismo de las últimas jornadas”, ha reconocido. “En todo el año me he dedicado a entrenar y trabajar lo máximo posible. Que el míster me haya dado varios partidos seguidos es un orgullo”.

Su posible renovación

“Sinceramente, no lo sé. Creo que están contentos con mi trabajo a lo largo de todo el año, independientemente de si juego o no. Si están contentos conmigo, muy bien, y si no, tampoco pasa nada. Al final, esto es fútbol. Si me puedo quedar, me quedo; si no, pues no pasa nada”, ha respondido sobre una posible renovación con el Oviedo a partir de junio.

“¿Si escucharía una oferta de renovación a la baja? Sí, ¿por qué no? Me crie aquí, este es el club de mi vida y por qué no. Si me ofrecen una renovación a la baja e interesa a las dos partes, bienvenida sea. A mí me gustaría seguir en el Real Oviedo, pero no me cierro a nada. También podría salir, me abro a cualquier cosa. Indudablemente, si me ofrecen la renovación me quedaría, porqee es el club de mi vida y estoy muy contento aquí, en mi casa”, ha asegurado.