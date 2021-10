"No me gusta jugar a adivino, no sé dónde nos llevará el futuro"

El técnico del Sporting, David Gallego, comparece en la previa del partido ante el Alcorcón.

SITUACIÓN DE LOS INTERNACIONALES Y CAMPUZANO



"Gaspar y Djuka están en perfectas condiciones para si los necesitamos de inicio. Campuzano tuvo una molestia y está pendiente de evolución. Esperamos a las próximas horas".

¿PARTIDO TRAMPA ANTE EL ALCORCÓN?

"No vamos a dar otro enfoque, no damos importancia a la clasificación, sobre todo cuando llevamos pocas jornadas. Sabemos de la dificultad de cada partido. Hay mucha igualdad. Somos conscientes del rival que tenemos delante. En las últimas tres jornadas han hecho propuestas diferentes. Tenemos que ser nosotros y dar la máxima importancia. La Federación pone tres puntos cada semana y queremos ir a por ellos. Queremos ser fuertes en casa, con nuestra gente".

Considero que el partido de mañana se va a ganar desde la defensa y el equipo lo tiene que entender así".

¿REFIORZADOS TRAS TRAMO FINAL DEL PARTIDO ANTE EL OVIEDO?

"El partido ante el Oviedo ya pasó. Estoy centrado en el Alcorcón. Cada semana analizamos lo que se ha hecho bien y lo que se podría hacer mejor. Ni refuerza, ni no refuerza. Hemos pasado página. Nos interesa llegar en las mejores condiciones al partido ante el Alcorcón. Lo demás no vuelve. Ni te quita, ni te da puntos".

TRAS 10 JORNADAS... ¿SE PUEDE ASUMIR ASCENSO COMO RETO?

"El equipo asume que tiene que llegar en las mejores condiciones para competir ante el Alcorcón".

TRAS 10 JORNADAS ¿CÓMO ESTÁ EL EQUIPO EN FUNCIÓN DE LO QUE PIENSA GALLEGO?

"Os entiendo. Os gusta mucho ir al futuro, pero el futuro es bueno si el presente es bueno. No sé dónde nos va a llevar LaLiga. No sé lo que pasará en 10 jornadas, ni el rendimiento de los demás equipos. No me gusta jugar a ser adivino. Solamente miro de frente. Si miro arriba, me voy a pegar una hostia que me voy a caer. Me centro en el crecimiento del equipo. Estamos lejos de muchas cosas. A veces, cuando crees que estás cerca, llegan dos semanas, no estás bien y tienes que repetir todo. Esto es un proceso. Tenemos que darle naturalidad a la competición. Nos debe preocuparnos crecer cada semana. Este equipo no renuncia a nada, el club renuncia a nada. Lo que quiero conseguir es que cada equipo llegue en óptimas condiciones a cada fin de semana".

¿LE SORPRENDE ARRANQUE DE ALGUNOS EQUIPOS?



"Es una categoría muy igualada. No me sorprende nada. El año pasado, Mallorca y Espanyol tenían un potencial tremendo, pero no es fácil lo que hicieron, nadie les regaló nada. Hay mucha igualdad. Todo el mundo puede perder y ganar".

CHRISTIAN RIVERA

"Jugará cuando esté en óptimas condiciones. Se ha perdido partidos, no está teniendo suerte en cuanto a las lesiones, no tiene continuidad. Viene de dos años casi sin participar. Tiene que coger el ritmo y el mínimo tono posible para podernos ayudar. No es Christian Rivera, es cualquier jugador del equipo".

LLAMAMIENTO A AFICIÓN

"Cuantos más seamos, mejor. 15, 16 o 17.000 personas son muchas y nos dan un plus. Si nos dieran 25.000, nos darían más. Eso esperamos, que con nuestro juego y nuestro comportamiento semanal acuda cada vez más gente al estadio porque los necesitamos".