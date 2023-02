Guillermo Arenas: "El primer paso es creer que podemos hacerlo"

El Alimerka Oviedo Baloncesto ha presentado a Guillermo Arenas como nuevo entrenador ante los medios de comunicación. Héctor Galán, director general del OCB, quiso agradecer a Trifón Poch por su trabajo y asumió responsabilidades por la situación del equipo, en descenso después de 20 jornadas. "El primer responsable soy yo, que soy el que confecciona la plantilla, Trifón tiene su responsabilidad y los jugadoes también", ha dicho Galán.

Después de su primer entrenamiento, Guillermo Arenas reconoció que apenas se pensó la oferta de su ex equipo. "El primer paso es creer que podemos hacerlo", dijo el entrenador en relación al reto de la salvación. El ovetense conoce bien al equipo y los problemas que está teniendo en esta 2022/23. "Si me llama otro equipo no me metería en este jardín. Sé de la dificultad, sé que vamos a sufrir. Si todos somos conscientes de que tenemos que empujar llegaremos a frustración y desconfianza", subrayaba.

En cuanto al diagnóstico de la situación, Arenas habló de "problemas de anotación" que el equipo ovetense debe de mejorar. No descartó refuerzos hasta final de temporada, pero mostró su confianza en los doce jugadores que tiene a su disposición. También recordó la importancia del 'efecto Pumarín' para salvar la categoría, haciéndose fuertes en casa para salir del descenso. "Esto tiene que ser un fortín, pero tiene que ser real. Que el equipo que venga aquí sepa que le va a costar mucho salir".