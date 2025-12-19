COPE
previa oviedo-celta

Guillermo Almada pide unión para su estreno en el Tartiere: "Tenemos que ganarnos a la gente, pero si empezamos a fustigarnos..."

El nuevo entrenador del Real Oviedo afronta su debut pidiendo confianza para la plantilla y un apoyo sin fisuras de la afición para salir del mal momento

Guillermo Almada, en su presentación como nuevo entrenador del Real Oviedo
Deportes COPE Asturias

Rueda de prensa de Guillermo Almada, previa vs Celta

Fernando Justo Gómez

Asturias - Publicado el - Actualizado

1 min lectura14:28 min escucha

