previa oviedo-celta
Guillermo Almada pide unión para su estreno en el Tartiere: "Tenemos que ganarnos a la gente, pero si empezamos a fustigarnos..."
El nuevo entrenador del Real Oviedo afronta su debut pidiendo confianza para la plantilla y un apoyo sin fisuras de la afición para salir del mal momento
Fernando Justo Gómez
Asturias - Publicado el - Actualizado
1 min lectura14:28 min escucha
"Necesitamos a médicos comprometidos, con salarios justos y motivados. La sanidad es una de las grandes joyas de la corona de nuestro país"
Pilar García de la Granja
Lo último
HISTORIA DE... Dídac Cuevas
12:25 min
Programas
Programas-Herrera en COPE
Con Carlos Herrera
Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h
Programas-Tiempo de Juego
Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño
Sábados 13:00h-01:00h / Domingos 12:00h-01:30h
Programas-La Linterna
Con Ángel Expósito
Lunes a viernes de 19:00h a 23:30h
Programas-El Partidazo de COPE
Con Juanma Castaño
Lunes a viernes de 23:30h a 01:30h