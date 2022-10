Guille Rosas: "Me vino bien saber que había un compañero que lo podía hacer igual o mejor que yo"

¿Cómo está siendo la temporada a nivel colectivo y personal?

"A nivel personal está siendo una temporada, no diría que difícil, pero no estaba siendo yo. Estaba un poco incómodo en el campo. He mejorado físicamente y con el balón, me encuentro muy bien. Estamos haciendo un buen papel y hay que seguir así".

El equipo ha mejorado ante Eibar y Alavés.

"Teniamos que conseguir dos partidos a cero, mejorar solidez defensiva. Hemos conseguido que dos equipos ofensivos apenas tiraran a puerta. Es un trabajo de todos no solo mío. Por eso estoy muy contento".

¿Qué te pasó a principio de temporada?

"Un poco todo. Vinieron nuevos compañeros, había que conocerse más. Llevaba mucho tiempo jugando con Babin Marc o Borja, que era jugar con gente de toda la vida. Vino gente nueva y había que conocerse también. Con el paso de las jornadas ha ido todo a mejor y ahora me encuentro muy bien".

¿Cuánto te queda para estar a tope?

"Creo que no llego aún al 100%, creo que no. Tengo margen de mejora, hay que seguir así. El lunes tenemos un partido ante otro coco de la categoria. Tienen un equipo para subir a Primera y debemos de estar atentos especialmente a las transiciones y a su potencial ofensivo".

Portería a cero.

"Siendo defensa, es muy importante. Es un trabajo de todos. Los delanteros hicieron el otro día un trabajo sucio para todo el equipo. Para los defensas y el portero que no lleguen y conseguir portería a cero es como marcar un gol".

En la escala de favoritos, ¿dónde está el Levante?

"Puede ser el favorito de la categoría. En todas las líneas tienen gente diferencial. Deberían estar en Primera pero por circunstancias están aquí. Es uno de los principales candidatos a subir".

¿Hay relación entre la goleada en granada y la mejora del equipo?

"La goleada en Granada fue difícil porque no esperábamos encajar cinco goles. Jugábamos en casa con nuestra gente ante el Eibar y nos reivindicamos. Hemos mejorado muchos aspectos, sobre todo a nivel defensivo, y se está viendo en el campo".

¿Te vino 'bien' el banquillo para mejorar tu rendimiento?

"Sí. Fue una sensación rara para mí. Estando bien nunca había estado en el banquillo. Creo que me vino bien saber que había otro compañero que lo iba a hacer tan bien o mejor que yo. Tenía que ponerme las pilas para volver a conseguir el puesto. Hay una gran competencia y eso beneficia al equipo. Luego se ve reflejado en el campo".

Lesiones en el centro del campo.

"Es más pregunta para el míster, pero son dos jugadores importantes (Pedro y Gragera). Nos merma, pero tenemos ahí a Nacho desde el filial que viene pegando fuerte. Aún así, tenemos que tenerlos con nosotros porque son muy buenos".

¿Está el Sporting en el momento de mayor confianza?

"Puede ser que ahora la confianza sea grande por el hecho de hacer estos partidos. Sería importante ganar en Valencia pero no un punto de inflexión".

¿Cómo de importante es la reforma de Mareo para el club?

Muy importante. El Sporting se tiene que basar en Mareo. El trabajo es de todos, que tantos estemos ahí arriba no es casualidad. También la residencia. Tienen que seguir saliendo chavales de Gijón y de Asturias para seguir jugando en El Molinon.