Guille Rosas: "Quiero seguir en el Sporting, es mi club, mi casa, mi ciudad"

Cómo viven esta semana

"Está siendo diferente, hemos conseguido el objetivo, aunque no era el de principio de temporada. personalmente, estoy contento por la llamada de la selección".

Balance personal y llegada de Abelardo

"La temporada ha sido difícil. Tuve varias lesiones que me impidieron actuar con regularidad. No estuvimos bien. Tenemos que pensar en la próxima temporada. Con Abelardo se nota que estamos todos más enchufados. Es una persona importante en Gijón. Es un privilegio poder aprender de él".

Plan específico con lesiones

"Desde el club me insistieron en hacer varios test, estudios biomecánicos para saber qué me pasaba. Estoy puliendo varios aspectos. Me estoy encontrando bien y tengo que seguir así".

Su futuro

"Yo quiero seguir en el Sporting. Es mi club y mi casa. Quiero seguir aprendiendo con Abelardo. Quiero seguir en mi club, en mi casa y en mi ciudad".

Vuelta de Abelardo

"Infunde carácter. Sabe mucho de fútbol, pero también toca el tema personal. Es algo importante para llevar un vestuario y se echaba en falta".

Cómo afronta último partido

"Queremos ganar, queremos acabar la temporada lo mejor posible. Es un partido complicado porque la gente puede estar dolida. Tenemos que dar lo mejor de nosotros por la gente que está en el estadio animándonos".