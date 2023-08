Guille Rosas: "¿El derbi? Para nosotros son importantes los 42 partidos, quizá para ellos solo dos"

Guille Rosas, jugador del Real Sporting de Gijón, repasó la actualidad del equipo rojiblanco antes del encuentro de este sábado (16:15 horas) frente al Burgos CF.

Estado físico tras la lesión.

"Me encuentro muy bien. Tuve un esguince de rodilla en pretemporada, pero Lorenzo del Pozo me machacó, me recuperó muy bien y me siento bien para el sábado".

Apoyo de El Molinón.

"Necesitamos un Molinón muy fuerte. Hicimos un buen partido contra el Mirandés, pero tenemos que refrendarlo también fuera. El Burgos se ha reforzado muy bien, tiene una base en defensa y con Bolo juegan más ofensivo. Es un partido muy complicado".

Ofertas este verano.

"Estoy centrado en el Sporting. En nuestro caso es complicado porque venimos de la cantera y antepones los intereses del club a los tuyos. Hubo varias ofertas y ofrecimientos de varios clubes, pero si no satisface ni al Sporting ni a mí no las escucho".

Falta poco para el derbi asturiano.

"No voy a ser yo quien descubra lo que es el derbi. Hay que pensar en este sábado, pero el derbi es un partido muy complicado. Necesitamos a la gente que esté con nosotros, un Molinón muy fuerte. Va a ser un año complicado para todos y necesitamos que la gente nos anime y esté con nosotros".

¿Tenéis como objetivo este año darle una alegría a la afición y ganar al Oviedo en un derbi después de dos años difíciles?

"No estoy de acuerdo, para el Sporting son 42 partidos. Igual para ellos son solo dos. El derbi es un partido muy especial, pero nosotros jugamos para ganar los 42 partidos, no solo dos. El derbi es un momento único y no estamos teniendo suerte, pero nosotros pensamos más allá. Nos evalúan por mucho más que ganar dos partidos".

Qué le pides al año.

"Espero que me respeten las lesiones. Hay cosas que no me gustan con mi fama con las lesiones. El año pasado estuve siempre disponible para el míster salvo sanciones. Espero que me respete las lesiones".

Hassan, mejor en ataque que en las ayudas al lateral en defensa.

"Hizo muy buen partido en Ferrol. Quizá necesita algo más de capacidad de asociación. Hassan es un puntal y una vía de escape para nosotros, pero quizá sí necesita asociarse un poco más. Es un jugador muy válido que nos puede dar muchos puntos y tenemos que usarlo bien".

Ayudas de los extremos.

"Son aspectos del juego. Te despistas en dos cosas y nos meten dos golazos, así es la Segunda. El míster está puliendo cosas que necesitamos, haciendo un gran trabajo con el grupo. El Burgos domina las ayudas muy bien, es el mayor que reto en ese sentido que podemos tener en mucho tiempo".