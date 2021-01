Un gris Oviedo pierde y sigue sin ganar en 2021

Fue una tarde gris en el Tartiere que culminó un enero horrible. El Real Oviedo se estrelló contra el Albacete, que jugó a lo que quiso desde el inicio del partido. Los azules carecieron de ritmo de juego. Fueron un equipo lento y previsible, sin capacidad para sorprender al rival.

El Alba del asturiano Alejandro Menéndez maniató el juego del Oviedo, que firmó un encuentro para olvidar. Al equipo de Ziganda le faltó claridad y calidad para aportar algo diferente. El Albacete, todo orden, con un despliegue táctico notable, coronó su actuación con el gol de Zozulia, de nuevo en un balón parado muy mal defendido por el Oviedo.

Los cambios no modificaron el deficiente fútbol de los asturianos, que solo merodearon el área a base de centros lejanos, casi siempre mal dirigidos. Borja Valle, Borja Sánchez, Edgar y Obeng no fueron capaces de modificar el guión del partido. Sin Blanco Leschuk en el campo en los últimos minutos, con Nahuel lejos de las zonas donde hace daño, el central Simone Grippo se incorporó al ataque con poco tiempo por jugar y sin éxito alguno.

Tras un enero muy decepcionante, el equipo de Ziganda no debería verbalizar otro objetivo que no sea el de no pasar apuros. Los dos partidos iniciales de la segunda vuelta alimentan la preocupación, o al menos alejan al Oviedo de cualquier otra cosa que no sea tener un desenlace de temporada con cierta tranquilidad.