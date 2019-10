Gravesen y Cazorla. Dos asturianos con la selección española en Oslo. Uno de ellos representará al conjunto de Robert Moreno en el Ullevaal Stadion, mientras que el otro estará presente con el equipo nacional de e-Sports en el país escandinavo. Este combinado disputará por primera vez amistosos internacionales y el ovetense Jaime Álvarez, conocido dentro del mundo de los videojuegos como Gravesen, será uno de los cuatro jugadores.

"Tengo preparador físico, psicólogo, nutricionista... Hay marcas importantes detrás, dinero en juego", reconoce el ovetense en los micrófonos de El Partidazo de COPE. "Yo vivo ahora de esto, me da para pagar mis cosas. El premio del Mundial son 250.000 euros pero en total se reparten 4 millones de euros. Cuando dije que quería dedicarme a ser jugador profesional de FIFA, mi padre se lo tomó mejor; pero mi madre, si no aprobaba, me arrancaba los cables", recuerda Jaime Álvarez.