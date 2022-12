Gragera: "No voy a decir que es un partido más porque no lo es"

José Gragera, jugador del Sporting, compareció ante los medios de comunicación a tres días del derbi asturiano en el Carlos Tartiere frente al Real Oviedo para analizar el partido y la actualidad que lo rodea.

¿Qué supone este partido para ti?

"No entro en que es un partido más porque no lo es. Es un derbi, un partido súper importante. Tanto nosotros como la afición tenemos muchas ganas de competir y ganar en el Tartiere".



"Hay mucha diferencia a vivirlo como aficionado. Las ganas de ganarlo son las mismas".





"No es un partido más porque se siente diferente. Es algo diferente. Preparar y trabajar duro entre la semana y con la mentalidad de todo derbi, la aficion. Ese plus de adrenalina que te aporta la afición y el sportinguismo".





"Yo estoy aqui para ayudar al equipo donde me pida el mister, para poner mis características y cualidades. Yo estoy más cómodo en el césped. A partir de ahí, donde el mister decida".





"Yo lo veo bien. Tengo amigos del Oviedo, tengo amigos de Oviedo y no tiene que haber una rivalidad mala en ese sentido. Todo tiene que quedar de forma cordial y sana: que esos acercamientos sean positivos para la región"





"Sabemos que va haber representación porque el sportinguismo siempre cumple. El año pasado no iba a ir nadie y cuando marcó Djuka se festejó como si fuese El Molinón. Siempre con una rivalidad sana, como dije antes".





Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

"Sabemos que no se consiguieron muchas victorias ni resultados positivos. Tenemos mucha ilusión y muchas ganas. Con toda la fuerza del mundo que nos ofrece nuestra afición".





"Bonito para el espectador. Tenemos que ver lo que nos pueden dar ellos, nosotros… y en función de eso lo que nos puede aportar".





"El Oviedo es un equipo que defiende muy bien. Cervera es un grandísimo entrenador. Arriba tienen jugadorazos como BorjaBastón y Borja Sánchez, que son letales en ese sentido. Gracias a Dios tenemos muy buena defensa, nos tiene que preocupar todo. Nosotros tener el balón como nos gusta, tener posesión y portería a cero. A partir de ahí, trabajar para conseguir la victoria".





"La experiencia de los derbis en cantera ha sido muy positiva, nos tocó ganar casi siempre. ¿Donde me veo en el once? Donde me ponga el míster. Dejo mis cualidades a disposición del CT".





"Sí, podria ser perfectamente que ganemos con gol mío. Bromeaba con mis amigos con eso. No habria nada más bonito que ganar con un gol nuestro".





"Están todos muy concienciados con este partido, y que ellos sientan como lo sentimos nosotros"