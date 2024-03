El golpe sobre la mesa de Fran Villalba: "Estoy con confianza para ser importante"

Está siendo un jugador importante en el Sporting de las últimas semanas. Ha tenido que esperar su oportunidad y le ha acabado llegando. Y ahora no quiere desaprovecharla. Fran Villalba ha recibido el premio como Jugador Cinco Estrellas del mes de febrero. Es el cuarto galardón que recibe después de los trofeos de septiembre, octubre, noviembre y temporada de la 21/22. Este jueves ha pasado por sala de prensa.

¿Estás en el mejor momento de la temporada?

"Sí. A nivel de confianza estoy con mucha confianza para hacer las cosas. El míster y el equipo me la ha transmitido durante todo el año. No he bajado los brazos haya entrado en el equipo o no. Estoy muy a gusto con la situación del equipo y con cómo están yendo estos partidos a nivel personal".

¿Qué supone volver a casa, a Valencia?

"Va a ser un partido especial. Vuelvo a mi casa, a mi ciudad y a afrontarlo con la máxima ilusión y con las máximas ganas de hacer un buen partido a nivel colectivo e individual. Y con ganas de conseguir los tres puntos y engancharnos arriba".

Viendo cómo estás ahora, ¿Puedes encontrar en Gijón la continuidad que en otros sitios has echado en falta?

"Sí. Estoy a gusto. Desde principio de temporada he dicho que quería quedarme y seguir aquí. Tuve la mala suerte de una lesión y ahora me siento con confianza para ser un jugador importante y ayudar al equipo en el tramo final de temporada, que es el más importante".

¿Se puede soñar con el ascenso directo, con el Play Off...? ¿Qué meta os marcáis?

"Llegados a este punto lo máximo. Estamos a tres puntos del segundo y a cuatro del primero. Las opciones que vamos a tener van a pasar por ganar en casa y no perder fuera. Fuera hay que ser un poco más exigente, ir a por los partidos. Somos capaces de todo. Somos un gran equipo y lo hemos demostrado. Y por eso estamos ahí arriba".

¿El Sporting tendría que ofrecer más veces la imagen contra el Albacete con diez?

"Somos un equipo capaz de llevar el peso del partido o de jugar a transiciones. Tenemos mucha variedad. Fuera de casa tenemos que ser un poco más valientes y tener esa personalidad de querer ganar".

¿En invierno hubo opciones de salir?

"Hubo ofertas y tanto el club como yo las valoramos. No estaba teniendo minutos porque el equipo jugaba bien y ganaba. Y se valoraron todas las opciones. Me siento con el míster y con el club, valoramos y decidimos quedarnos".

¿Crees que se está siendo justo contigo esta temporada?

"Sí. Tuve la mala suerte de lesionarme en el último partido antes de empezar la Liga. El equipo ha estado bien y cuando las cosas van bien es muy difícil cambiarlo. El míster ha sido justo conmigo y me ha transmitido esa confianza él y el club de que iba a ser un jugador importante, de que no bajara los brazos y eso he hecho. Ahora me está llegando la oportunidad y espero aprovecharla al máximo".

¿Cómo te convencieron para no marchar si no estabas jugando?

"Me dieron la confianza y me dijeron que iba a ser un jugador importante".

Ese período que no tuviste confianza, ¿fue difícil?

"Yo venía a entrenar con la máxima ilusión y el máximo respeto. Entrenaba bien, no ponía ninguna mala cara. Eso lo he cambiado muchísimo. Y esperar la oportunidad. Cuando las cosas van bien no tienes porqué cambiarlas. Me gusta jugar, pero lo aceptaba. Y cuando me tocaba jugar intentaba dar el máximo".