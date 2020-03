Una vez más el VAR se cruzó en el camino del Real Oviedo. Transcurrido el minuto 15 de partido en el Francisco de la Hera, Rodri Ríos consiguió batir al portero del Extremadura tras desviar un disparo de Luismi. El atacante azul conectó con la pelota en línea con Ale Díez. En primera instancia, el juez de línea levantó la bandera y frustró la primera celebración oviedista.

Momento para la revisión. Desde la sala VOR comenzaron a trazar líneas para determinar si el tanto debía o no subir al marcador. Nervios y tensión en el oviedismo recogidos por el micrófono del Tiempo de Juego Asturias, presente en el Estadio Francisco de la Hera. Incluso se vivieron instantes de confusión, cuando el delantero del Real Oviedo celebró el tanto antes de que López Toca lo concediera. Rodri y varios compañeros se acercaron a la esquina donde se encontraban los seguidores azules para festejar un gol que aún no era válido. El desenlace, eso sí, fue feliz para el equipo azul. No existía fuera de juego y, a la tercera, el conjunto carbayón pudo festejar al fin el 0-1.