Gira mexicana para coger oxígeno: “La pretemporada está siendo positiva para Ramírez”

El Sporting está en la tercera parada de la gira mexicana. El conjunto rojiblanco ya está en La Paz, donde disputará el último partido amistoso antes de volver a España. Una gira que está siguiendo de cerca Andrés Menéndez, periodista de La Nueva España, que nos cuenta en Deportes COPE Asturias las sensaciones in situ que está dejándole esta pretemporada.

El Sporting se ha ido al noroeste, a Baja California a pasar los últimos días de esta pretemporada: “Esta zona es una auténtica pasada. Es la zona más turística. Hay una playa preciosa, es una zona muy transitada. No tiene nada que ver con Torreón o Guadalajara. Son ciudades distintas. Baja California sería una zona muy turística, alejada del estereotipo de lo que la gente cree que es México. Es una ciudad de costa, de playa. Torreón está en el desierto, aunque tiene situaciones que lo hacen bonito y con su encanto. Guadalajara es una ciudad muy importante. Y aquí es una ciudad muy turística, con la vida muy enfocada al turismo, mucha hostelería, mucho turista estadounidense. Y la zona es segura, tranquila, pacífica. De desconexión”.

Es un país diferente, con otra cultura, en otro continente y como tal, con sus peculiaridades y diferencias con España: “Esto es enorme. Está la falsa percepción de que México es más pequeño de lo que en realidad es. Las distancias son inmensas. En Torreón tardabas media hora desde el hotel a la academia de entrenamientos y te das cuenta de que la población está descentralizada, no hay un centro urbano como tal. Hay un montón de urbes, de pueblos, de barrios... Guadalajara es la inmensidad absoluta. Como Madrid o Barcelona pero con muchos más habitantes. Con una capacidad económica más importante, empresarios, inversores, industria...”.

Da la sensación de que está siendo una experiencia positiva para el Sporting, algo que confirma el propio Andrés Menéndez: “A nivel pretemporada está siendo muy positiva en dos aspectos. A nivel de capacidad para llamar la atención del público mexicano y asturiano que está en México. Me ha sorprendido que hay mucho aficionado el Sporting en México. Y también la buena recepción del fútbol mexicano. No os confundáis por lo que dice algún periodista con ganas de llamar la atención. El Sporting cae bien, es simpático. Y encima ha dado buenas sensaciones. Creo que está siendo un impulso positivo para Ramírez, para limpiar la cabeza y ordenar las ideas. Ver que la plantilla se ha regenerado. Aquí las sensaciones que está dando el Sporting no son las de final de liga. Da sensaciones de equipo aireado. Lo veo con la cabeza limpia y creo que va a ser un equipo muy distinto al de la pasada temporada”.