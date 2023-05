Gio Zarfino: "El reconocimiento que tengo de la gente de Gijón es muy bonito"

Gio Zarfino ha comparecido en rueda de prensa ante los medios de comunicación para hablar de su lesión y hacer un repaso de la actualidad del Sporting antes del partido en La Cerámica ante el Villarreal B.

¿Cómo te encuentras?

"Voy mejorando. Todavía tengo pequeñas molestias que me impiden salir al campo. Desde que entrené con el grupo sentí molestias y me puse a trabajar con los readaptadores. Las molestias no cesan, pero espero estar bien pronto".

¿Te veremos jugar en este final de temporada?

"Me encantaría, pero las molestias no se van. Tengo un dolor en el rotuliano y esperemos que se vaya pronto para poder entrenar con el equipo. No sabemos tiempos, si podré volver ahora o la temporada que viene".

La lesión que tienes te viene por forzar más de la cuenta cuando ya tenías molestias en la rodilla.

"Sí, tal cual. Me pasó factura en un momento en el que tenía que haber parado. No me arrepiento de haber forzado, ni mucho menos. El equipo lo necesitaba en aquel momento jodido de la temporada, con tantas lesiones. El dolor no me impedía, solo me molestaba, hasta que me dio un 'tironcito' que ya no me permitía ni andar. Hay gente qe me dijo que para qué hacía estas cosas si luego no lo iban a reconocer, pero al final lo que me queda a mí es el día a día con mis compañeros, que es muy bonito. Hay compañeros que lo están haciendo muy bien y me gusta estar acompañándolos".

¿La gente por la calle te reconoce ese gesto que tuviste con el Sporting poniendo en riesgo tu físico?

"Sí, en el día a día lo noto. Hace muy poco tiempo que estoy en Gijón y el reconocimiento que tengo de la gente es muy bonito. Son cosas que te llenan. Trato de ser cercano en la vida, me siento muy agradecido".

¿Cómo has llevado todo este tiempo de lesión a nivel mental?

"Lo llevé con naturalidad. No pensé nunca que lo llevaría como lo llevé. Puse todo de mi parte para poder recuperarme, por ese lado estoy tranquilo. En estos momentos me toca esto, es lo que hay. Ayudo a mis compañeros en pequeñas cosas, que no se notan. Después, siguiendo lo que me dicta el cuerpo médico al pie de la letra".

Rendimiento decepcionante del equipo.

"No me esperaba esto en esta temporada. Tenía la expectativa para estar más arriba, pero por algo estamos donde estamos. No sé por qué es, pero el fútbol te pone donde te mereces estar".

Cambio de dinámica del equipo. ¿Cómo lo estás viendo?

"Muy bien. Después del Mirandés, el cambio ha sido increíble. El cambio de chip se nota, se siente. Nos ayudó mucho ese cambio para competir en los partidos. ¿Mejor momento de la temporada? Creo que al principio hicimos grandes partidos pero, por detalles, no ganábamos por unas cosas o por otras".

Tu lesión ha supuesto la 'aparición' de Varane y Nacho Martín.

"Son gente joven, con mucho por aprender. Dentro de lo malo, que fue mi lesión, lo bueno es que salió Varane e hizo lo que tenía que hacer: dar un paso al frente. Lo mismo con 'Nachito', que tiene muchas cosas para crecer. Me gustaría poder estar en el campo, pero desde fuera en los partidos y en los entrenamientos me gusta ayudar. Me hace estar contento que los chicos den un paso adelante".

¿Repetiréis conjura como a principio de temporada?

"Cuando hicimos el asado a principio de temporada, estaba todo bien. Luego se empeoró y se hablaba de por qué lo habíamos hecho. Lo importante es estar juntos".

¿Jugarás algún partido hasta final de temporada?

"Me encantaría, pero hace mucho que no compito y la forma se pierde".

Si juegas en Eibar, a algún aficionado le vendrán malos recuerdos por Ipurúa...

"Siempre digo que uno es profesional y nos debemos a nuestro equipo. Ahora me debo al Sporting y doy todo por el club".

Partido ante el Villarreal B para asegurar la permanencia.

"Tenemos un partido muy importante, nos lo ha dicho el entrenador en la charla de hoy. Sabemos lo que nos jugamos. La permanencia en Segunda División hay que atarla y no te puedes relajar porque te pasan por encima. Se está trabajando muy bien".

La afición del Sporting ya piensa en el derbi. ¿Crees que ganar al Oviedo les ayudaría a llevar mejor esta mala temporada?

"Tal cual, yo lo veo así. Poder ganar un derbi en casa es muy bonito. El Molinón está increíble, la gente apretando muchísimo. Sería muy bonito, pero primero tenemos que ganar este fin de semana".