Gio Zarfino, MVP del Sporting: "Ganar en el Tartiere es una motivación divina"

"He tenido el Clasico Defensor-Danubio en Uruguay. Son partidos que tienes siempre ganas de jugar, se viven de manera especial durante la semana".

"Siempre hay un ‘pero’, ganas de mejorar. Hay cosas que uno sabe que no se han hecho bien y que, dentro de todo, puedo dar más".

"Es un poco de todo, pero sí que estos partidos son más intensos, se necesita ese plus. Más allá de la entrega y las ganas, no podemos olvidarnos de jugar al fútbol para ganar".

"Desde que llegué a Gijón, fue lo primero que me dijeron. Es una motivación enorme, divina. Hay que ir allí a ganar. Muchas ganas de que llegue el sábado para ir allí y ganar".

"Lo vi, lo leí. Con tantas horas antes del partido es difícil. En Uruguay también pasa. Son familias con hijos, es complicado. Aún así, pienso que la gente va a poder ir".

"Desde la llegada de Cervera han levantado mucho. Va a ser un partido lindo de jugar. Desde que llegó el nuevo entrenador han mejorado mucho. Hemos visto cosas y esperamos contrarrestar sus puntos más fuertes y apeovechar los débiles".

"Me toque donde me toque, trato de dejar todo por mis compañeros y por el club. De mediapunta o de lateral, lo que sea. Hace mucho que vengo jugando de mediocentro, también de mediapunta. Es algo habitual para mí".

"Trato de llevarlo con serenidad, de la mejor manera. La ansiedad y las ganas no te las quita nadie. Quedan días por delante y hay que llevarlo de la mejor manera. Terminé cansado en el último partido, se van notando con el paso de los partidos. Ahora vienen las vacaciones y espero aprovecharlas lo más posible para dar el 100% para el club".

"Me siento muy querido, es muy bonito el reconocimiento de la gente. Me siento agradecido. No sé como explicarlo, pero es algo muy bonito. Las molestias trato de llevarlas lo mejor posible, gracias a Dios lo vamos superando".

"Ya sabemos lo que nos vamos a encontrar. Sabemos cómo juegan pero no lo hemos visto aún en profundidad. Sabemos que va a ser un partido complicado, que es un derbi. Lo afrontaremos como es y con la importancia que tiene".