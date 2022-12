Gio Zarfino: "El míster nos da herramientas, pero los jugadores tenemos que dar un paso al frente"

Gio Zarfino ha hablado en sala de prensa tras la derrota ante Las Palmas y antes de la visita al Anxo Carro para jugar ante el Lugo. El uruguayo, indiscutible para Abelardo, ha sido designado por la afición mejor jugador del mes de noviembre en el Sporting.

Estado físico.

"Aquí estamos. Hoy hice trabajo aparte recuperándome de las molestias. Tarto de estar bien para el partido del jueves, que es importante".

¿Cómo estáis llevando la racha de partidos sin ganar?

"Llevamos varios partidos que venimos haciéndolo bien. Merecimos ganar, pero esto no se trata de merecimientos. Teníamos que haber ganado, es la realidad, pero este fin de semana vino un equipo que fue superior a nosotros. Aún así, nos ganan con un gol increíble. Cuando viene todo de cara sale todo para tu lado y al contrario. Son rachas. Aún así, es importante no perder. Esperemos ganar al Lugo porque ganando podremos salir de esta situación. Lo llevamos con naturalidad pero no con tranquilidad. El míster nos da las herramientas, pero los que tenemos que dar un paso al frente somos los jugadores".

¿Cómo lleváis mentalmente llevar siete partidos sin ganar?

"Estamos en una situación en la que, si no se dan los resultados, te comes la cabeza. Te das más palos de los que debes, pero hay que tratarlo con naturalidad. Hay que sacar el orgullo y, si ganamos el partido que viene, se dará todo de cara. El grupo está muy bien, no es que haya nada entre nosotros o con el entrenador ni mucho menos. Hay que sacar esa unión que hay en el vestuario dentro de la cancha".

¿Hay conformismo dentro del vestuario?

"Está claro que no vamos a caer en el conformismo. Hay que ganar, no vale con merecer más. El entrenador plantea el partido para que salgamos a ganar, pero ahora nosotros tenemos que dar un paso al frente. Estamos jugando en el Real Sporting, ¿qué vamos a esperar? Hay que hacer lo que nos toca".

Derbi asturiano.

"Es algo muy bonito jugar un 'clásico', pero tal y como estamos ahora lo importante es Lugo. Cuando venga lo afrontaremos, es muy bonito vivir ese partido y es normal que en la calle se habla ya del partido".

Desplazamiento a Lugo y valoración del rival.

"La afición nos respalda, pero tenemos que darle alegrías. Si en este bache nos acompañan y nos arropan, tenemos que conseguir premiarlos. El Lugo es muy competitivo, son muy difíciles de ganar, por eso llevan tantos años en Segunda. Su juego es difíciil de contrarrestar y estamos trabajando en eso durante la semana".

Diferencias entre jugar como mediocentro y como mediapunta.

"Cuando juego de mediocentro controlo más y ordeno más a los compañeros, en la presión por ejemplo. Si estoy un poco más arriba, el Pitu me pide que llegue en segunda línea. A veces dicen que no presionamos arriba, pero es lo que a mí me pide Abelardo cuando juego de mediapunta. Me toque donde me toque trato de dejar todo por el club y por mis compañeros. Trato de cumplir en el rol que me toca".

Trabajo específico.

"Con el fisio, en el gimnasio, con todo lo que me hace el cuerpo médico. El futbolista siempre tiene molestias, pero lo importante es estar bien para el día del partido".