Gio Zarfino: "El míster te dice las cosas de frente; sabemos que nos defiende a muerte y nosotros a él"

¿Cómo está el vestuario después del empate en Tenerife?

"Con ganas de que llegue el viernes y corregir las cosas que hicimos mal".

¿Qué ambición puede tener el equipo después de estas jornadas?

"Nuestro objetivo es paetido a partido y tratar de ganar. Como sabes, hay mucha igualdad y la Segunda es muy complicada. Dentro de todo, aunque siempre queremos ganar, sentimos que el equipo compite y va al frente. Eso te mantiene vivo en esta categoría".

Abelardo se fue cabreado con el equipo por el segundo tiempo. ¿Qué os parece?

"No solo el míster, nosotros también nos fuimos con una calentura bárbara. Después de un gran primer tiempo, nos metimos atrás. El cabreo del míster viene porque no nos pidió eso, nos pidió lo contrario. Echamos un paso atrás y nos perjudicó. Lo hablamos entre nosotros, somos los jugadores los que manejamos el tempo del partido y tendríamos que haber dado un paso adelante. Por eso la calentura de todos. Lo bueno que hicimos autocrítica y trataremos de que no vuelva a suceder".

¿Cómo le sienta al futbolista esa crítica del entrenador?

"El míster es muy claro, dice las cosas de frente. Cuando tiene que hablar te lo dice. Estamos con él y con el cuerpo técnico. Sabemos que nos defiende a muerte, tanto como nosotros a él. Son calenturas del momento, cómo se expresa uno. Controlar ese tipo de cosas a veces es complicado. No pasa nada, es normal".

¿Por qué no hubo esa ambición?

"Eso nos preguntamos nosotros, por qué no lo hicimos. Esos tiempos los manejamos los futbolistas y tenemos la responsabilidad de hacer las cosas bien. Asumimos y hacemos nuestra parte para mejorar y ganar los partidos".

¿En qué posición te sientes más cómodo?

"En la que me toque. Voy a dar todo de mí. Quiero ayudar a los compañeros de la mejor manera".

Villarreal B.

"Los filiales son siempre complicados, y más los del Villarreal. Tienen jugadores muy buenos, lo han demostrado.