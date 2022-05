El Getafe se lanza a por Rubén Reyes: las claves de la operación

El Getafe se ha lanzado a por Rubén Reyes. El director deportivo es objeto de deseo del presidente azulón, Ángel Torres, para tomar las riendas de la dirección deportiva de cara a la temporada 2022-2023.

Ya han existido reuniones entre el Getafe y Rubén Reyes, que ha estado presente en Madrid en las últimas semanas. El interés azulón en el director deportivo del Real Oviedo está condicionado por negativas anteriores de 'primeras opciones'.

Las alternativas preferidas del Getafe para su dirección deportiva eran Ramón Planes y Jordi Lardín. Planes, que ya había trabajado con anterioridad en el club madrileño, rechazó la propuesta de Ángel Torres. En el caso de Lardín, las negociaciones tampoco fructificaron. Ante ambas negativas, Rubén Reyes entra en escena como opción principal cuando, en un principio, partía en un segundo plano en la terna de candidatos.

Rubén Reyes estaba incluído en el grupo de trabajo de Ramón Planes pero, ante la negativa de este, pasa a tomar la delantera como principal alternativa para la dirección deportiva.

El Real Oviedo, a la espera

La buena temporada del Real Oviedo ha provocado que su director deportivo, así como varios jugadores, despierten el interés de otros equipos. Desde el club azul asumen ese interés como natural, pero no están contentos con el momento y las formas. El Oviedo se juega el playoff de ascenso a Primera División este sábado (22:00 horas) en una 'final' contra Las Palmas en el Estadio de Gran Canaria. No creen, desde las oficinas del Tartiere, que sea el momento de hacer públicas estas negociaciones ni abordar temas que no sean meramente deportivos.

Rubén Reyes tiene contrato hasta 2023 y desde el Oviedo esperan que el asturiano pueda quedarse para cumplir su contrato. Están contentos con su labor y quieren que siga, pero también asumen que la decisión es de Reyes. El entorno del Getafe afirma que la operación podría ser gratuita para el conjunto madrileño, mientras que en el Oviedo reclaman una contraprestación en caso de que Rubén Reyes decida poner rumo al Coliseum.