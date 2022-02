El técnico del Real Oviedo, José Ángel Ziganda, analiza la victoria azul en El Plantío, un triunfo que deja al equipo asturiano a un punto de la promoción de ascenso.

¿La victoria más importante de lo que va de año?

“En lo que va de año, no sé. Siempre ha habido tiempos peores. Es importante porque veníamos de un empate doloroso en casa. De una racha donde nos estaba sacar partidos. Nuestra afición ha dado una muestra de lo que es seguir al equipo. Desde el martes, que se agotaron las entradas, te obliga, te invita, te dicen que creen. En esa idea tenemos que estar hasta final de año. Es importante a nivel anímico. Es la hora de afrontar esta última rampa. La gente quiere más y vamos a intentar dárselo”.

Esquema de tres centrales

“Veníamos trabajando con ello hace algunas semanas. Estuvimos a punto de decidirnos en Amorebieta. Hoy había que hacer algo diferente fuera de casa a ver si conseguíamos otro resultado. También influye la forma de jugar del Burgos, con tres delanteros. Hemos dudado con la baja de última hora de Dani, no se veía para empezar el partido. Hemos trabajado toda la semana con ello y no variamos el plan. Buen resultado y sensaciones de todo. Es un buen punto de partido”.

En casa, ¿se plantea tres centrales?

“No me importaría. Si lo trabajamos y los jugadores se sienten con confianza, aprovechando el momento anímico de los jugadores… no quiere decir que lo vaya a hacer”.

Playoff a un punto.

“Es lo que queremos, estar ahí, ir lo más arriba posible. Esta semana se nos ha dado bien. Los rivales directos no han ganado. Está ahí. Que en esto que nos queda de aquí al final seamos capaces de dar el máximo y empujar todos. Que vengan mil y pico tíos y el martes agoten las entradas… el equipo está vivo. La afición tiene ganas de ilusionarse y de empujar al equipo. Solamente por eso estamos obligados a dar el máximo, como hoy a entregarse. Esta dinámica de lo que quiere la gente, de la ilusión que hay… hasta que nos dé. Sabemos que tenemos rivales buenos. En un cara a cara, con todos, planteamos batalla a todo el mundo. Así será hasta el final”.

¿Sintió mucha presión esta semana?

“El empate dolió. Lo hablamos entre nosotros. Nos agarrábamos a lo del martes de la gente. Nos dolió, estábamos resentidos. Se nos había escapado. Este empujón que nos daban… están disgustados, pero no se rinden, quieren. Nosotros no vamos a ser menos. Nos dedicamos a ellos. Tenemos la fortuna de poder jugar este tipo de partidos”.

Lo que más le gustó de los tres centrales y qué mejorar.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

“Me ha gustado que al final te meten en el área y creo que nos hemos defendido bien. Nos han sacado un penalti, al final bombeaban mucho, pero hemos defendido con solvencia. Es normal que a base de insistir nos hagan alguna ocasión. Hemos sido sólidos y compactos. Creo que hemos contrarrestado al Burgos bien. No les hemos dejado aparecer. Sí ha habido momentos donde nos ha faltado un poco de soltura con la pelota. El campo no estaba bien del todo. Faltó un poco de confianza a la hora de circular y de tomar algún riesgo medido. Creo que hemos empezado bien, pero tras el gol anulado nos hemos quedado un poco parados. El penalti nos dio vida y hemos solucionado un partido igualado”.

Papel de Obeng y Viti, portería a cero y racha de Bastón.

“Había dos opciones, tratar de circular… Viti y Samu son gente que trabaja bien y van bien al espacio. Necesitábamos gente que desde dentro pudieran romper e ir. Nos estiraban al equipo. Han entendido bien lo que queríamos de ellos. Contento con su trabajo. La portería a cero es importante. Veníamos hablando que estábamos perdiendo la solidez este último mes. Dando un buen nivel, podemos estar como hoy. Borja Bastón, que siga. Está involucrado, enchufado. Le anulan un gol por centímetros. Está involucrado en lo que rodea al juego. Está disfrutando”.

Felicidad del vestuario.

“Podemos equivocarnos, pero no nos rendimos. A ver hasta dónde nos da. Jugamos mejor o peor, pero no nos rendimos. Falta un empujón, pero entre todos lo vamos a dar. Quedan tres meses estimulantes. No hay que regalar ningún partido y seguir enchufados con la gente que quiere más”.

Joni Montiel.

“Lo estoy viendo muy bien. Por eso ha jugado. Está entrenando bien, anímicamente bien. Lo que ha estado, ha estado bien, como está entrenando. Iba a entrar antes del penatli. Tenemos jugadores buenos que, si anímicamente no se rinden y son capaces de pasar esos momentos de temporada, creo que Joni nos puede aportar. Si tiene minutos, los puede aprovechar como hoy. Estaba convencido de que podía actuar así”.