Gaspar: "Las temporadas cambian, aunque la plantilla sea la misma"

El canterano del Sporting Gaspar Campos, que vuelve al equipo tras una temporada cedido en el Burgos, considera que "no hay que marcarse objetivos a largo plazo, la experiencia dice que eso no tiene importancia, es mejor centrarse en el siguiente partido". Para Gaspar, "las temporadas, aunque sea con la misma plantilla, cambian, hay aires nuevos y otra mentalidad" por lo que confía en que "las cosas salgan mejor" que la pasada.

Gaspar ha asegurado este jueves que ahora es "un jugador totalmente diferente al que se fue a Burgos, mucho más maduro y con más confianza" y promete "pelear por jugar lo máximo posible esta temporada" y que su posición preferida es "por detrás del punta, cerca del área y con posibilidades de tirar a puerta". "La temporada pasada me salió bien jugar desde la izquierda pero muy metido dentro y con el lateral muy arriba", ha indicado aunque ha matizado que está "para jugar donde indique el entrenador y si él me ve en la banda izquierda intentaré que eso vaya adelante".



El canterano se mostró contento de la experiencia de la concentración realizada en México "porque seguro que físicamente vendrá muy bien el haber trabajado allí" y ha lamentado la lesión de Guille Rosas, "aunque parece que tendrá para poco tiempo e incluso podría llegar para el inicio de la liga o si no un poco más tarde".



Preguntado por qué le parece la posibilidad de que Pedro Díaz sea traspasado, Campos ha asegurado que "es un tema entre él y el club, está entrenando con normalidad y le veo muy tranquilo". El equipo realizó esta mañana su segundo entrenamiento en Mareo tras volver de la gira mexicana y su siguiente compromiso será el sábado ante el Burgos, un rival de su misma categoría.