Gaspar Campos, un nombre en boca de todos

El Sporting ya está en Cartagena, para medirse al colista este fin de semana. Si ya de normal es complicado averiguar las intenciones de Ramírez en el once inicial, en una semana con tres partidos más todavía. Parece claro, eso sí, que en el once estará Gaspar Campos. Sigue en un estado de forma espectacular y Ramírez ha querido alejar fantasmas de cara al mercado de invierno en la última rueda de prensa.

Y es que el rendimiento del jugador rojiblanco está llamando la atención en la categoría. Julián Calero, entrenador del Cartagena, le conoce bien. Lo tuvo en el Burgos el año pasado y lo sufrirá este sábado: "El Sporting quizá es el equipo más en forma de la categoría. Con la flecha más apuntando hacia arriba, con más jugadores en buen momento de juego. Especialmente Gaspar Campos. Está espectacular. Está haciendo un año increíble, está de Primera División".

Coincide en la opinión con Julián Calero Andrés Menéndez, compañero de La Nueva España: "Seguramente sea uno de los jugadores más en forma de toda la categoría. Ha convertido lo difícil y lo diferencial que es el gol en una costumbre. Está en nivel de Primera. El promedio de goles sin ser delantero es de estar cerca de los 20 goles. Es una barbaridad, es un dato salvaje".

Con los números que tiene y con el rendimiento prolongado en el tiempo, parece difícil ver el techo de Gaspar: "No podemos pedirle que meta 20 goles, porque no es su función. No tiene que tener sobre sus espaldas todo el peso del gol. Lo primero porque no es una de las fichas más pesadas. Y luego por posición. No es delantero. Pero semana tras semana sigue marcando goles y sigue generando ocasiones. Está en un momento de confianza que cuesta verle el techo".

Todavía queda para el mercado de invierno, pero parece claro que al Sporting le falta mordiente en la delantera. Andrés apuesta por el mercado y no por mover a Gaspar de posición: "Yo creo que es más de llegar que de estar. Yo no tocaría nada de lo que está haciendo, porque está funcionando. Pero un jugador que tiene ese idilio con el gol no es una decisión loca. Yo creo que sí es necesario que el Sporting remate el proyecto con la figura de un delantero. Falta salir los jugadores que salgan y si se puede ir con mayor o menor fuerza al mercado".