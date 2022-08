Gaspar Campos buscará 'renacer' en El Plantío

Ya es oficial: Gaspar Campos jugará cedido durante la temporada 2022-23 en el Burgos CF. La entidad burgalesa se ha hecho con los servicios del canterano del Sporting hasta final del presente curso, en una operación que satisface tanto al club rojiblanco como al jugador.

El objetivo de Gaspar en Burgos es volver a ser el jugador que brilló en el inicio de la temporada 2021-22, a las órdenes de David Gallego. Su gran arranque de campaña le hizo recibir la llamada del seleccionador nacional sub-21, Luis de la Fuente, para debutar con 'La Rojita'. El gijonés ha sido convocado en dos ocasiones para el combinado nacional, donde ha jugado tres partidos.

Después de su aventura internacional, su nivel fue disminuyendo hasta perder la titularidad con el Sporting. Un bajón de rendimiento que no fue capaz de resolver durante el resto de la temporada y que arrastró durante esta pretemporada a las órdenes de Abelardo. El Pitu confesó en la rueda de prensa previa al choque ante el Mirandés que Gaspar no atravesaba su mejor momento. "No le veo bien mentalmente. Una cesión puede ser buena para todos porque tiene potencial", dijo el técnico.

Gaspar, que ha recorrido todas las categorías de fútbol base de Mareo, ha jugado un total de 80 partidos oficiales con el Sporting: 77 en LaLiga SmartBank y 3 en la Copa del Rey, con un total de 5 goles anotados.