Garitano y una semana difícil: "No he preguntado si tengo confianza del club. Tengo confianza en los jugadores y en mí mismo"
El técnico del Sporting no oculta que ha pasado una semana complicada: "Si me preguntas ahora estoy bien, pero si me preguntas el domingo..."
Borja García
Oviedo - Publicado el
1 min lectura
La racha ha cambiado drásticamente. El Sporting lleva cuatro partidos consecutivos perdiendo, el último de ellos con la inexplicable remontada del Albacete. Por cómo se produjo, supuso un palo importante. Que ha dado mucho que hablar durante la semana. El domingo llega el partido ante el Castellón como oportunidad para salir de ese atolladero.
"Peinado está defendiendo un principio fundamental de la democracia: que la justicia es igual para todo el mundo, incluida la esposa del presidente"
Carlos Herrera
Lo último
Programas
Programas-Herrera en COPE
Con Carlos Herrera
Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h
Programas-Tiempo de Juego
Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño
Sábados 13:00h-01:00h / Domingos 12:00h-01:30h
Programas-La Linterna
Con Ángel Expósito
Lunes a viernes de 19:00h a 23:30h
Programas-El Partidazo de COPE
Con Juanma Castaño
Lunes a viernes de 23:30h a 01:30h