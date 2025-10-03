COPE
Garitano y una semana difícil: "No he preguntado si tengo confianza del club. Tengo confianza en los jugadores y en mí mismo"

El técnico del Sporting no oculta que ha pasado una semana complicada: "Si me preguntas ahora estoy bien, pero si me preguntas el domingo..."

Asier Garitano en una sesión en Mareo
Deportes COPE Asturias

Rueda de prensa de Garitano previa al partido ante el Castellón

Borja García

Oviedo - Publicado el

1 min lectura

La racha ha cambiado drásticamente. El Sporting lleva cuatro partidos consecutivos perdiendo, el último de ellos con la inexplicable remontada del Albacete. Por cómo se produjo, supuso un palo importante. Que ha dado mucho que hablar durante la semana. El domingo llega el partido ante el Castellón como oportunidad para salir de ese atolladero. 

