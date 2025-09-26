Garitano pasa página respecto a la polémica arbitral de Almería, aunque ejemplifica con la acción de Rashford en el Oviedo - Barça
El técnico rojiblanco se muestra comprensivo con Guille Rosas y Corredera: "También hay que ponerse en el lugar del jugador"
Redacción COPE Asturias
Asturias - Publicado el
1 min lectura
El Sporting afronta una nueva jornada en El Molinón, con la necesidad de volver a la senda de la victoria tras tres derrotas consecutivas. Amadou volverá a la convocatoria, en la que no estarán Guille Rosas ni Corredera, expulsados en el último partido en dos decisiones polémicas y que han traído cola. Garitano no ha querido hablar de la labor arbitral en la rueda de prensa previa al partido contra el Albacete, aunque sí ha recordado una jugada similar que ocurrió en el Real Oviedo - FC Barcelona disputado entre semana.
