García lamenta las crisis de Sporting y Oviedo

José María García lamenta las crisis deportivas del Sporting y el Oviedo. En una entrevista en Deportes COPE Asturias, el popular periodista radiofónico se muestra crítico con la gestión de ambos clubes. “No me preguntes por el Sporting y por el Oviedo. Pregúntame por qué están así. El Sporting porque tiene un necio al frente, el señor Fernández. Que si he puesto dinero, que si... Muy bien. ¿Y cuánto has hecho y qué has hecho utilizando el nombre del Sporting de Gijón? De la misma forma que Florentino es el peor presidente de la historia del Madrid, el ínclito señor Fernández es el peor presidente en la historia del Sporting. ¿El Oviedo? Hablad con México. A ver a qué hora abren para ver qué hacen. Como asturiano, me dolería mucho ver a los dos en Segunda B”, lamenta.

García será el pregonero este viernes de las fiestas de Santa Bárbara en Mieres, que organiza la Asociación Cultural y Minera del mismo nombre. El periodista deportivo más reconocido atiende a COPE Asturias desde Casa Lobato tras una “excelentísima comida”. García está feliz en Asturias: “Oviedo es una maravilla y con sol es una doble maravilla”.

El comunicador define su pregón como “atípico”. “Creo que voy a tener problemas. Me acompaña mi hijo, que es como mi censor, pero va a ser un pregón duro, muy muy duro, muy pegado a la realidad. Yo estoy doctorado, dentro de mi modestia, en la minería. He nacido en Madrid por accidente, pero presumo de ser asturiano. He sido un rebelde con causa. Como ejemplo de mi rebeldía siempre he puesto la grandeza del minero, de la cuenca minera, de las razones que tenían para protestar. Con qué esfuerzo, con que sacrificio se ganaban su jornal. Entrabas, no sabías cuándo volvías. Ahora Asturias no es Asturias, desgraciadamente. Mieres era pujante, ahora está con mucha menos población; hemos visto a miles de mineros, ahora no se llega a 400 en el único pozo utilizado”, explica.

José María García critica a la clase política, “unos mentirosos, trafulleros y absolutamente mediocres. Y que estos tengan que dirigir a gentes con los huevos, con perdón, con la integridad de los mineros... Que estos caballeros, con su integridad y valentía, hayan tenido que soportar lo que han soportado. Una Hunosa en Asturias, con todos los dirigentes en Asturias, y que cada quince días vayan a Madrid de viaje al consejo de Hunosa. ¿A qué, a comer?”.

“Yo deseo lo mejor para España, soy español por todos los poros de mi pequeño cuerpo, y lo mejor es que haya que llegar a un acuerdo, que hay que tener algo que nos ilumine para poder ser un país que pueda ser de 'Champions'”, añade García, que se despide así de los oyentes: “Saludos cordiales y que luchen por una Asturias grande grande grande, a pesar de los dirigentes asturianos, que, como el resto de los españoles, son mediocres y de regional”.