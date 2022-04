García Cortina, listo para el Tour de Flandes

En Amberes y recargando las pilas para la importante cita del domingo. Así recibe Iván García Cortina la llamada de Deportes COPE Asturias. En la previa de una de las clásicas más importantes del calendario, el asturiano considera que llega "bastante bien" al Tour de Flandes de este domingo.

"Corrimos el miércoles y ayer hicimos reconocimiento de los tramos más importantes", explica, tras su participación en A través de Flandes. "El miércoles no estuve nada bien, las alergias me frenaron. El domingo sí me sentía bien. Ojalá que con la lluvia se limpie todo", apunta el asturiano. La de este domingo es una de sus pruebas preferidas en el calendario. "Paris Roubaix es mi favorita, pero Flandes es la siguiente. Es especial. En Bélgica se vive mucho el ciclismo con el público", asegura.

El corredor de Movistar Team admite que intentará pelear por todo, aunque ve complicado hacer frente a los Van der Poel y compañía. "Ojalá, la esperanza es lo último que se pierde, pero hay grandes corredores. Estamos aquí para dar el ciento por ciento y que salga lo que tenga que salir", finaliza.