Se hizo esperar hasta la cuarta jornada, pero el Real Oviedo ya ha sumado su primer triunfo de la temporada. Lo hace, además, en uno de los estadios más complicados, El Alcoraz, y ante un rival de mucho prestigio. Esta es la valoración del entrenador azul, José Ángel Ziganda.

VALORACIÓN DEL PARTIDO

"Ha sido un partido completo por nuestra parte, teniendo en cuenta el resultado, el rival, el campo donde jugábamos. Ya no es solamente la actitud, sino la mentalidad con la que ha salido el equipo. Se veía que no renunciábamos a nada. El Huesca tiene un gran equipo, nos han empujado mucho sobre todo en el final de la primera mitad. En el segundo tiempo, el ritmo ha bajado. Lo que más me ha gustado es que, con el empate, en la siguiente hemos ido a por el 1-2. Hemos tenido la fortuna y el acierto. Siempre viene bien una victoria, pero ahora mejor que nunca".

CAMBIO DE SISTEMA

"Teníamos a gente que ha venido que veíamos en disposición de jugar. Borja había tenido mala semana. Pero la apuesta de Samu y Bastón. Samu está en buen momento y a Borja teníamos ganas de meterlo. Muy contento porque el equipo ha respondido ante un cambio de sistema y dando sensación de que lo hemos controlado. Tiene doble mérito por el rival".

RUNRÚN HASTA PRIMERA VICTORIA

"Tendremos el runrún de la segunda victoria. Es el fútbol. Cada semana es un examen final. El que gana, es todo maravilla. El que pierde, una catástrofe. Nos toca tener los pies en el suelo, prácticamente no hemos empezado. Ganar es una buena vitamina para todos".

PARTIDO DE VITI Y BASTÓN

"Me ha gustado Viti. Está haciendo un buen inicio de temporada. Por eso ha jugado. Si lo veo, los pongo. Ahora habrá competencia. Es bueno para el entrenador. Estaba convencido de que lo podía hacer como lo ha hecho. El Huesca tiene la defensa adelantada y pensábamos que era el día ideal para correr. Borja Bastón lo ha hecho bien. Ha hecho un gol y ha sido incómodo para los rivales. La pena ha sido el segundo gol, que habría sido la guinda al partido".

AMENAZA DE LAS AMARILLAS EN EL CENTRO DEL CAMPO

"Tampoco estamos muy sobrados en el centro del campo. Gastón no lo veíamos para un partido entero. Valoras esa posibilidad, pero confías en que hay gente que se sabe sujetar. No hemos tenido disgusto de doble tarjeta. El cambio de Luismi ha sido por cansancio".

HUESCA

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

"El Huesca me gusta mucho; la idea, la propuesta, los jugadores que tiene. Les hemos sorprendido. En los dos partidos de casa salieron arrollando, teníamos que ser nosotros los que atacásemos primero. Luego los ves, tienen mucha experiencia y juegan bien. Están ordenados. Aquí van a ganar pocos equipos".