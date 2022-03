Martí: "Ganar y competir; es el único mensaje"

La rueda de prensa de José Luis Martí tras el choque ante el Tenerife en El Molinón.

Vulnerabilidad defensiva

"Es lo primero que nos planteamos, el aspecto defensivo. Cuando dejas la portería a cero tienes más opciones. Nos han hecho dos goles en un remate sólo delante del área y después en una contra. Creo que hemos entrado mejor al partido que el rival. Primera parte más controlada y segunda más descontrolada. El rival nos hizo más superioridades por dentro. Tratamos de corregirlo pero no pudimos. Fuimos a por el partido con más corazón que cabeza. La derrota nos duele muchísimo.

Mensaje a la afición en un momento delicado

"Los aficionados se han comportado de forma espectacular. Nos han apoyado en todo momento para sacar adelante esto. El equipo está jodido ahora pero tenemos que volver a trabajar desde mañana. Hay que recoger ciertas cosas donde el equipo puede mejorar muchísimo. Y eso es cosa mía".

¿Entenderías que se empezara a hablar de tu puesto como entrenador?

"Nosotros vivimos de resultados. Cuando uno trabaja como entrenador sabe lo que manda. Y lo que manda es ganar, no vale otra cosa. Lo asumimos como parte del juego, parte de nuestra profesión".

Después de encajar el gol, ¿le ha faltado al Sporting jugar con el marcador?

"Lo ideal sería no encajar ninguno, pero si lo hacemos saber jugar con eso. Nuestra idea era sumar los tres puntos, pero en esos minutos finales hemos perdido un punto. Ha pasado en los tres partidos en los que yo he estado aquí".

Cómo ha planteado el final de partido

"Tal como estaba el partido, entendíamos que la fuerza y la precisión no era parte de los minutos finales. Entendíamos que acumulando dos delanteros y jugadores en ataque les podríamos hacer daño. Eso es lo que hemos ido a buscar, los tres puntos. Creo que es corregible y trabajable el final".

¿Le está faltando atrevimiento para 'revolucionar' al equipo?

"Trato de aportar lo mejor que puede dar la plantilla según mi idea, ni más ni menos".

¿Cuáles son los motivos de la derrota?

"No se puede cerrar en un solo aspecto. De fútbol, de fortuna, de agresividad... no podemos dejar nada al azar. Y todo tiene que ver con los resultados".

¿Cómo se arregla esto?

"Trabajando diariamente. En lo mental, en la confianza, el autoestima, la responsabilidad. Todo es importante en la psicología del deporte. Nosotros como responsables tenemos que transmitirles a los jugadores todo esto para que los jugadores saquen su mejor versión".

De cero a diez, ¿cuánto estás preocupado?

"Estoy precocupado siempre de diez. Es mi responsabilidad preocuparme porque todo salga lo mejor posible. No podemos mandar otro mensaje a los aficionados de que estamos en nuestro mejor momento y que vamos a trabajar mucho. Para cambiar la dinámica, lo único que cabe es ganar".

¿Es tu momento más difícil como entrenador en Segunda?

"No recuerdo encadenar tres derrotas consecutivas. Llevamos una racha muy negativa, no podemos engañarnos. Tenemos que ser realistas de que la situación no es buena, tenemos que cambiarlo. Desde hoy mismo tenemos que tener la mentalidad de sumar tres puntos".

¿Priorizas jugar bien o ganar?

"Las dos cosas, pero para jugar bien hay que estar mejor mentalmente. Luego ya los resultados salen. A día de hoy, lo que nos interesa es competir y ganar. No queda otro mensaje".

Cambio de sistema a 4-2-3-1

"Creo que ha sido positivo el cambio de sistema".

¿No te pide el cuerpo ser más 'amarrategui'?

"En el momento en el que hemos metido el gol, con Aitor por Gaspar que tenía tarjeta, contemplábamos la opción de meter a otro central que era Berrocal si ellos seguían con dos delanteros. Luego decidimos que no porque también creíamos que podíamos defender con lo que teníamos en el campo. Lo que sí te puedo decir es que hemos ido a ganar el partido".