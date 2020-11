Juanma Castaño solo tiene un lamento sobre el inicio sobresaliente del Sporting: “Que David Gallego no pueda conocer de primera mano cómo es El Molinón con el equipo arriba. ¡El entrenador iba a flipar! Gallego conoce el 30% de lo que es el Sporting: Mareo y El Molinón vacío. El otro 70%, un estadio a reventar, la ciudad a tope, los bares llenos y el ambiente que habría, no lo conoce, y me fastidia. Me da pena que no sepa lo que es. Lo pensaba viendo al equipo el lunes”.

“Gallego es el gran acierto de la temporada. Quiero pensar que estamos ante un entrenador que va a estar tiempo en el Sporting; no es normal cambiar el banquillo cada seis meses. Al menos que pueda ser el técnico a medio plazo, un proyecto para dos o tres temporadas. Que Gallego pueda ser el Diego Martínez o el Bordalás del Sporting. Que tenga la capacidad para construir un proyecto”, pide el presentador de 'El Partidazo de COPE'.

Castaño halaga la apuesta de Gallego por jugadores en los que no se había confiado antes: “Los jugadores ya estaban, y él los pone. Esa es la clave: mostrar confianza, que jueguen de forma continua. Eso lo está haciendo David Gallego. Él sí, de verdad, está apostando por la cantera. Otros lo dijeron y no lo hicieron. Este entrenador es la pieza más importante del club. Viniendo de fuera ha entendido muy bien que hay que confiar en lo de dentro”.

El director de 'El Partidazo' cree que el Sporting tiene “una generación que puede dar una alegría. Es un equipo con muy buena pinta. El Sporting está en una rampa de salida fantástica”.

Nombres propios

En su análisis en Deportes COPE Asturias, hay tiempo también para destacar varios nombres propios. “Manu García es el mejor jugador de Segunda, sin duda. En Primera jugaría mejor. Tú lo pones en la Real Sociedad, que juega al fútbol que es una maravilla, y fliparíamos”. Juanma Castaño ve en Gragera a “un futbolista tremendo”. Y esta es su forma de describir a Djuka: “Me desespera en ocasiones y, sin embargo, no lo quitaría nunca del equipo. Es tal cual. Me desespera a veces, pero le pondría titular siempre”. Sobre la portería, solo una petición: “Que no se lesione Mariño”.

Castaño también ha querido recordar a Marino Fernández, el peñista rojiblanco fallecido este jueves: “Un tipo entrañable al que veías muchas veces en Mareo. Lo lamento mucho, no tenía una edad para irse. Es un año nefasto”.