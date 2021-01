Gallego: "Tengo claro el equipo que jugará ante el Castellón"

El Sporting comienza este domingo la segunda vuelta. Lo hará en Castellón de la Plana. Los rojiblancos se marcan la meta de continuar en la zona alta de la tabla clasificatoria durante el segundo tramo del campeonato, algo que para el entrenador, David Gallego, es un reto bonito. "Tenemos que hacer muchos puntos para hacer algo bonito y estar entre los seis primeros", asegura el técnico rojiblanco.

El entrenador sportinguista ha comentado que tiene claro el equipo que va a poner en liza ante el Castellón tras recuperar a sus efectivos. "La decisión no es difícil, ahora tenemos más alternativas y variantes", reconoce. Respecto a los jugadores que se han ido incorporando al equipo tras superar el COVID-19, admite que "aparte de que llevan tiempo sin entrenar, son chicos que han tenido una enfermedad. Además del rendimiento, tenemos que ver el riesgo de lesión. Sí están a disposición para ayudarnos lo que consideremos oportuno. Los tenemos con nosotros".

Respecto al rival, Gallego apunta que "para mí no son recién ascendidos, eso se puede decir cuando empieza la temporada, pero todos son equipos de Segunda y tienen un nivel altísimo. Estos rivales no son menos". Además, añade la complicación extra que se va a encontrar el Sporting, ya que Juan Carlos Garrido se estrena ante los rojiblancos como técnico en el club de Castalia. "Es difícil valorar lo que nos vamos a encontrar. Tienen un entrenador nuevo y tendrán ideas nuevas. Sí sé cuál es su modelo, sus ideas. Lo que él hará en el Castellón es otra cosa", considera.

Además, en relación a la llegada de un delantero, Gallego admite que "ya veremos qué pasa en el futuro". Respecto a Víctor Campuzano, con quien el Sporting tiene un acuerdo para la próxima temporada, asegura que "no he hablado con él. Ni sé si va a llegar. Cuando estén aquí, los entrenaré. Pero no voy a hablar de nadie que no esté a mi disposición".